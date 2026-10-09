Numărul 28 al Colecției „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” face o oprire în Peninsula Balcanică, pentru a prezenta o tânără republică apărută din fosta Iugoslavie, Macedonia de Nord. Țara și-a câștigat independența în 1991, dar nașterea sa a fost marcată de controverse în jurul numelui, care coincide cu cel al unor regiuni grecești. Această fostă republică iugoslavă este un amestec de multe culturi, în special turcă și ortodoxă, ceea ce se reflectă în arhitectură, bucătărie, muzică și, în general, în bogata sa artă.

Istoria acestei regiuni a fost turbulentă și nu întotdeauna ușor de reconstituit. De-a lungul timpului, teritoriul cucerit în Antichitate de Alexandru cel Mare a fost invadat de slavi în secolul al VI-lea și a făcut parte ulterior din diverse imperii - mai întâi, din Imperiul bulgar, apoi din Imperiul Bizantin, din Imperiul Sârb și, în cele din urmă, a aparținut Imperiului Otoman. După dezintegrarea acestuia, regiunea a revenit Regatului Sârb, iar după cel de-Al Doilea Război Mondial a devenit una din republicile Iugoslaviei. După declararea independenței, din cauza suprapunerii denumirii cu regiunea greacă Macedonia, guvernul grec s-a opus vehement alegerii numelui noii republici, precum și utilizării termenului „macedonean“. Disputa a necesitat medierea ONU.

Pentru colecționari, acest număr aduce bancnota de 10 dinari. Bancnota a fost emisă în 1992 ca parte a primei serii de monedă proprie a Macedoniei de Nord și reflectă moștenirea istorică și tradițiile agricole ale țării. Pe față, este reprezentat monumentul Makedonium, situat în Crușova, care comemorează revolta din 1903 împotriva dominației otomane.

Secțiunea “Colțul colecționarului” are ca subiect în acest număr monedele de asediu. Este vorba de piese emise în circumstanțe politice foarte speciale. Raritatea extremă a acestor monede și contextul istoric în care au fost bătute sunt factorii principali care le-au transformat în obiecte de valoare documentară și de interes numismatic deosebit. Descoperiți în articol multe informații interesante despre diverse monede de asediu și aflați din ce materiale erau fabricate.

Numărul 28– Macedonia de Nord este disponibil la chioșcurile de ziare, de luni 12 octombrie, la prețul de 39.99 lei!

Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” oferă interesante lecții de geografie și istorie alături de monedele și bancnotele ambalate premium, în carduri personalizate, ce însoțesc fiecare număr!