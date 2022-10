Lukașenko acuză Ucraina de provocări la frontieră: „Nimeni nu îi va împușca pe ruși în spate”

Președintele belarus a permis în februarie ca aliatul său apropiat, Rusia, să folosească Belarusul ca punct de pregătire pentru invazia sa în Ucraina. Cu toate acestea, el a declarat că Belarus nu este parte a conflictului și că forțele sale proprii nu sunt implicate.

În comentariile preluate de agenția de știri de stat BelTA, Lukașenko a declarat că unitatea ucraineană adusă până la graniță a blocat drumurile și a înființat puncte de control și poziții de tragere, informează Reuters.

„Într-un cuvânt, Ucraina nu numai că s-a baricadat, dar a construit un zid. Efectuând în mod constant recunoașteri optice, radioelectronice și radiotehnice ale teritoriului, trupelor și obiectelor noastre”, a declarat Lukașenko.

„Nimeni nu îi va împușca pe ruși în spate de pe teritoriul Belarusului”

„Adesea, cu dronele lor, încălcând linia frontierei de stat. Și, în același timp, ei se îngrijorează și își fac griji: „Oh, nu lăsați Belarusul să intre în război”. Și există provocări constante la graniță”.

Oficialii ucraineni nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Lukașenko a declarat că țara sa este implicată în conflict doar pentru a împiedica extinderea acestuia în Belarus și pentru „a preveni un atac asupra Belarusului sub pretextul unei operațiuni militare speciale din partea Poloniei, Lituaniei și Letoniei”.

„Așa cum am spus, nimeni nu îi va împușca pe ruși în spate de pe teritoriul Belarusului”, a declarat el.

Cei trei vecini occidentali ai Belarusului fac parte din alianța transatlantică NATO, care ajută Ucraina să se apere împotriva Rusiei cu arme și informații, dar afirmă că nu va lua parte direct la conflict.

Programe comune

Raman Golovchenko a recunoscut anul acesta că Belarus și Rusia au programe comune în ceea ce privește dezvoltarea de armament. „Restricțiile la import sunt foarte mari. Nu este un secret pentru nimeni că am folosit componente occidentale. Dar complexul militar-industrial din Belarus nu este la primul an sub sancțiuni”.

Producătorii s-au angajat în substituirea importurilor, au consolidat legăturile cu producătorii ruși. Și, desigur, armele sunt acum la mare căutare nu numai pentru nevoile interne ale republicii, ci și pentru Federația Rusă.

Avem programe comune. Acum lucrăm intens pentru a îmbunătăți ceea ce a fost, desfășurăm lucrări de cercetare și dezvoltare, inclusiv luând în considerare experiența evenimentelor din Ucraina. De aceea, acum este o perioadă foarte responsabilă și dinamică pentru apărarea belarusă“, a spus Raman Golovchenko.