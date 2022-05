Autoritățile din Belarus recunosc că livrează arme Rusiei: Sunt la mare căutare nu numai pentru nevoile interne, ci și pentru Federația Rusă

Prim-ministrul Belarusului, Raman Golovchenko a recunoscut că o parte din armele fabricate în țară vor ajunge în Rusia. Acesta a condus Comitetul militar-industrial de stat în perioada 2018-2020 și a recunoscut că sunt probleme mari la export din cauza sancțiunilor impuse de Occident.

Programe comune

Raman Golovchenko spune că Belarus și Rusia au programe comune în ceea ce privește dezvoltarea de armament. „Restricțiile la import sunt foarte mari. Nu este un secret pentru nimeni că am folosit componente occidentale. Dar complexul militar-industrial din Belarus nu este la primul an sub sancțiuni”.

Producătorii s-au angajat în substituirea importurilor, au consolidat legăturile cu producătorii ruși. Și, desigur, armele sunt acum la mare căutare nu numai pentru nevoile interne ale republicii, ci și pentru Federația Rusă.

Avem programe comune. Acum lucrăm intens pentru a îmbunătăți ceea ce a fost, desfășurăm lucrări de cercetare și dezvoltare, inclusiv luând în considerare experiența evenimentelor din Ucraina. De aceea, acum este o perioadă foarte responsabilă și dinamică pentru apărarea belarusă“, a spus Raman Golovchenko, potrivit Eurointegration.

Aliatul lui Putin

Belarusul a rămas singurul aliat declarat al lui Rusiei lui Vladimir Putin și nu a renunțat la susținerea arătată Moscovei în ciuda sancțiunilor impuse de Occident. Potrivit unor rapoarte ale agenției de presă BelTA, din Belarus, Lukașenko și Putin ar vrea să creeze o uniune care să semene cu fosta URSS. Rapoartele nu au fost confirmate oficial de autorități.

O declarație a președintelui din Belarus, de la finele lunii aprilie, pare să susțină documentele. „Construim un singur stat al Uniunii pe noile principii pentru a ne asigura că interesele tuturor sunt respectate, că statele independente suverane, Belarus și Rusia, continuă să se dezvolte. Sunt sigur că această uniune va atrage și alte republici ale fostei Uniuni Sovietice”, a spus Lukașenko a spus în timpul unei întâlniri cu guvernatorul regiunii Voronej din Rusia, Aleksandr Gusev, la Minsk,potrivit News Week.

Uniunea Sovietică a fost înființată în decembrie 1922 și în cele din urmă a cuprins 15 națiuni: Rusia, Ucraina, Georgia, Belarus, Uzbekistan, Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, Turkmenistan, Tadjikistan, Letonia, Lituania și Estonia. URSS s-a destrămat în 1991.