Liderul AUR, George Simion, a vorbit despre zvonurile conform cărora partidul său duce o campanie anti-vaccinare.

El respinge orice teorie conform căreia AUR ar desfășura o astfel de campanie.

Simion susține formațiunea sa politică militează doar pentru libertatea alegerii și libertatea de exprimare.

Liderul AUR a declarat că este de părere că obligativitatea vaccinării trebuie împiedicată.

Cum vrea să îi cucerească George Simion pe români

„Am considerat că este frumos să mergem la televiziuni, din respect pentru public, deși nu prea ne-au chemat. Nu e vina publicului că nu ne știa.

Am zis de la început că sunt unii care probabil vor părăsi barca. Nu o să intrăm la guvernare cu partidele de acum.

Pe Facebook avem 700.000 de urmăritori, iar eu rămân același George Simion. Merg și la televiziuni, pentru că nu toți românii au Facebook.

Vreau, de exemplu, să merg la Antena Satelor. Doar 40% dintre români știau că există AUR. Scopul nostru este să ne cunoască o țară întreagă și să scăpăm împreuna de clasa politică de acum”, a spus liderul AUR.

George Simion, lider AUR, duce o campanie anti-vaccinare?

„Nu suntem antivacciniști, suntem pentru libertate. Noi suntem pentru romani, ori în acest moment, din martie 2020 elevii nu au făcut școală și părinții nu au putut decide pentru ei.

Se vrea sa fim conformiști, sa facem pe nemestecate ce ne spun alții. În România nu ai voie să te exprimi altfel decât vrea sistemul.

Asa e și cu vaccinul. Doctorul Alexie a venit cu o soluție, cu Ivermectina, au sărit toți pe el.

Toți sunt conspiraționiști. Comiți crim-gândit sau crim-vorbit, exact ca în Orwell. Nu ai voie sa spui nimic, pentru ca te pun la colt deontologii.

Discuția esențială este de ce nu avem un vaccin romanesc. Unul din candidații noștri, Iulian Horneţ, a venit cu un ulei pentru prevenția virusului, dar nu a vorbit nimeni despre asta. Scopul meu este să duc la conducerea tarii oameni competenți.

E irelevant dacă eu mă voi vaccina. Dacă e nevoie ca George Simion sa se vaccineze… Eu am avut întâietate, puteam să mă vaccinez, dar am refuzat. Parlamentarii AUR au cedat această șansă în favoarea celor care au nevoie. Doamna Șoșoacă a spus că ea nu se vaccinează, e alegerea dânsei. Eu am 34 de ani, nu e cazul sa ma grăbesc, am timp.

Am avut mesaje de la studenți la medicină care mi-au scris că sunt obligați să se vaccineze. Am trimis adrese și s-a rezolvat”, a mai declarat George Simion la Alephnews.