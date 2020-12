Șeful AUR, George Simion, a recunoscut că a avut discuții cu mai multe partide în tot acest timp. În același timp, și liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că a vorbit la telefon cu George Simion pentru a discuta câteva detalii despre viața din parlament, ei fiind la primul lor mandat.

„Dar nu numai cu domnul Simion am vorbit. Am vorbit cu mai mulți lideri de partid în această perioadă. (…) Sunt parlamentari la primul mandat, am discutat care este sistemul de funcționare al Parlamentului și care sunt pașii”, a declarat Marcel Ciolacu, arată Antena3.

PSD nu vrea să ajungă la Guvernare?

Chiar dacă au vorbit de mai multe ori și ar părea că se înțeleg, cei din AUR îi condamnă pe membri PSD pentru atitudinea „greșită” pe care o au în abordarea cu Iohannis. George Simion consideră că PSD nu își dorește să fie la guvernare, judecând după modul lor de reacție.

„Nu pare că își doresc prea mult să ajungă la guvernare, cei de la PSD. Asta e, să facă cu UDMR-ul! Toată lumea vrea șefia Camerei, nu știu de ce. Domnul Dâncu era impresionat probabil de performanța noastră electorală și trebuie să se decidă ”.

PSD s-a întâlnit încă de vineri cu liderii AUR. Mai exact, Marcel Ciolacu și George Simion au avut parte de o discuție mai lungă sub „îndrumarea” lui Vasile Dîncu, strateg politic.

Negocierile dintre PSD și AUR ar fi avut loc la sediul IRES, din selectul cartier al Capitalei, Primăverii. De asemenea, reamintim că Vasile Dîncu se află la conducerea IRES.

Deși inițial Dîncu a declarat în fața presei că „PSD nu va avea nicio discuție cu AUR”, iată că datele problemei s-ar fi schimbat de atunci și până în prezent.

„Nu avem niciun fel de discuţie cu AUR. Nu credem în acest moment, nici nu înţelegem foarte bine care este orientarea acestui partid, care este un partid contra sistem şi care probabil că se va raporta critic la toate partidele din mainstream-ul politic”, spunea Vasile Dîncu la acel moment.

Marcel Ciolacu nu elimina posibilitatea unei alianțe cu AUR

„Esența politicii este să discuți cu toți actorii politici. Am anunțat în campanie că nu vom avea o discuție cu PNL”, declarație din care putem concluziona că AUR nu s-ar fi aflat pe lista partidelor cu care PSD nu este dispus să negocieze.