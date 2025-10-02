Justitie

Laura Bîlcea, fiica omului de afaceri arădean Ioan Crișan, rămâne în arest preventiv. ÎCCJ i-a respins contestația

Laura Crișan-Bîlcea. Sursa foto: INQUAM
Laura Bîlcea, fiica omului de afaceri arădean ucis în urmă cu patru ani, prin explozia mașinii sale dintr-o parcare, unde fusese amplasată o bombă, rămâne în arest preventiv, alături de cei doi complici acuzați în același dosar. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) au respins, joi, contestațiile depuse de inculpați împotriva deciziei Curții de Apel Timișoara, care a dispus prelungirea măsurii arestului.

Fiica omului de afaceri ucis rămâne în arest preventiv

Fiica omului de afaceri arădean ucis în urmă cu patru ani prin explozia mașinii sale dintr-o parcare, Laura Oana Dronca (fostă Bîlcea), rămâne în arest preventiv. Împreună cu cei doi complici acuzați, Adrian Bogdan Horodincă și Sebastian Ilie Bulbuc, femeia va rămâne în spatele gratiilor până la o nouă verificare a măsurii preventive.

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au respins, joi, contestațiile formulate de cei trei împotriva unei decizii luate anterior de Curtea de Apel Timișoara – Secția Penală, care dispusese prelungirea arestului preventiv.

Ioan Crișan

Ioan Crișan Sursa foto: Arhiva EVZ

Contestațiile au fost respinse definitiv de Înalta Curte

Instanța supremă a analizat dosarul nr. 313/59/2025/a4 și a stabilit că nu există motive pentru schimbarea deciziei, considerând că argumentele aduse de inculpați nu sunt întemeiate. Astfel, contestațiile depuse de Laura Oana Dronca, Adrian Bogdan Horodincă și Sebastian Ilie Bulbuc au fost respinse ca nefondate.

În motivarea hotărârii se arată că, ținând cont de gravitatea faptelor și de stadiul anchetei, menținerea arestului preventiv rămâne justificată.

Cei trei inculpați au fost obligați să plătească statului câte 300 de lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare.

De asemenea, onorariile avocaților desemnați din oficiu vor fi acoperite din fondurile Ministerului Justiției: câte 487 de lei pentru apărătorii lui Horodincă și Bulbuc, respectiv 122 de lei pentru avocatul Laurei Dronca. Decizia pronunțată de ICCJ în ședința de cameră de consiliu din 2 octombrie 2025 este definitivă, ceea ce înseamnă că nu mai poate fi atacată.

Laura Crișan, acuzată de moartea tatălui ei

Potrivit procurorilor, fiica omului de afaceri arădean Ioan Crișan ar fi orchestrat atentatul în care tatăl său și-a pierdut viața, apelând la doi complici pentru a duce la îndeplinire planul. Ancheta a arătat că dispozitivul exploziv a fost amplasat strategic în mașina victimei, iar detonarea de la distanță a fost făcută cu premeditare, în baza unui mobil financiar.

Explozia a avut loc în dimineața zilei de 29 mai 2021, în parcarea unui supermarket din cartierul Vlaicu din Arad, provocând un șoc puternic în întreaga țară. Impactul a fost devastator — mașina a fost distrusă complet, iar trupul victimei a fost carbonizat. Parchetul General a confirmat că fapta se încadrează la omor calificat, fiind comisă cu cruzime și motivație materială.

Laura Crișan a negat acuzațiile

Pe 29 mai 2021, Ioan Crișan și-a pierdut viața după ce autoturismul său a explodat la scurt timp după pornire. Ancheta a stabilit că, în noaptea de 28 spre 29 mai, Sebastian Ilie Bulbuc și Adrian Bogdan Horodincă se aflau în apropierea locuinței victimei.

