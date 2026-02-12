Laura Andreșan a descris abuzurile la care a fost supusă: Mătușa a participat cu o cruzime extraordinară

Laura Andreșan a povestit la un podcast faptul că a suferit traume inimaginabile din cauza abuzului suferit în copilărie. Unchiul său a fost cel care a abuzat-o ajutat fiind de mătușa fostei jurnaliste.

Fosta jurnalistă a explicat că a descoperit toate ororile prin care a trecut după ani de terapie. Asta pentru că multe dintre amintiri fuseseră blocate de către creier tocmai pentru a o proteja. Abuzul la care a fost supusă încă de la 7-8 ani a fost unul atroce. ”El depășea limitele cu mine într-o cameră și două camere mai încolo, femeile pregăteau de mâncare. Vorbim de doi oameni bilnavi, doi oameni rupți, oameni care aveau probleme cu alcoolul.

În momentul în care am fost acasă la ei, ce îmi amintesc este o cruzime extraodinară din partea mătușii. Cu ei doi fiind în pat, cu mine, ea mi-a spus că dacă vomit, îmi dă una, să nu îi murdăresc așternuturile. Din acel moment mi-am fixat privire pe draperii. Ulterior a accesat amintiri prin terapie și a fost groaznic. Mătușa l-a ajutat să mă abuzeze”, a spus ea.

În astfel de cazuri intervine și disocierea, spun psihologii. În cazul Laurei, aceasta a spus că a fost complicat pentru că ea însăși se învinuia. ”Ulterior la mine erau frânturi de amintiri. Și nu înțelegeam de ce pentru că în momentul în care îți amintești ceva refulat, reprimat, din tot interiorul tău ai senzația aducerii aminte.

Când lucrezi cu disociere, senzația lăuntrică este foarte neclară. Te întrebi dacă e așa. Apoi intervine abuzatorul intern: ești o victimă, ești numai în capul tău, te-a iubit și tu l-ai iubit, cum ai fi putut iubi un astfel de om”, a adăugat fosta prezentatoare.

De altfel, aceasta a explicat că în cazul în care părinții ar fi fost aproape ea nu ar fi ajuns în această situație. ”Niciun copil nu ajunge să fie abuzat dacă are un scut protector.

Unchiul meu nu ar fi putut ajunge la mine dacă ceilalți adulți și-au fi făcut treaba. Eu am ajuns să caut în bărbați acel abuz dur pentru că eu l-am iubit pe unchiul meu”.