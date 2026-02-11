Lady Louise Windsor atrage atenția printr-un gest neașteptat

Lady Louise Windsor, fiica Ducelui și Ducesei de Edinburgh, atrage atenția în spațiul public britanic printr-un profil marcat de discreție și o prezență limitată la evenimente majore ale Familiei Regale, potrivit Daily Express.

La 22 de ani, tânăra își continuă studiile universitare și menține un stil de viață considerat apropiat de normalitate, potrivit informațiilor publice disponibile.

Înainte de sărbătorile de iarnă, Lady Louise Windsor a fost observată într-o situație obișnuită pentru navetiști: o călătorie aglomerată cu trenul între Londra și Bristol. Martorii au relatat că tânăra a ales să stea pe podea, folosind timpul pentru activități academice.

„Chiar înainte de Crăciun, o tânără modestă de 22 de ani a stat pe podeaua unui tren interurban aglomerat, timp de două ore, lucrând la laptop pentru cursurile universitare”, a fost descris momentul.

Cei prezenți au remarcat lipsa oricărui comportament care să indice statutul regal.

„Dacă nu ai fi știut cine este, ai fi crezut că această tânără studiosă nu va lăsa lipsa locurilor și disconfortul să-i oprească studiile la Engleză”, au transmis surse citate de presa britanică.

Lady Louise Windsor studiază la University of St Andrews, instituție cunoscută pentru tradiția academică și pentru faptul că a fost frecventată și de alți membri ai Familiei Regale.

Tânăra se află aproape de finalizarea programului universitar început în urmă cu patru ani.

De la începerea studiilor, Lady Louise a fost văzută rar în contexte oficiale, participând în principal la evenimente de importanță națională sau familială, precum încoronarea Regelui Charles al III-lea și tradiționala plimbare din ziua de Crăciun.

Părinții săi, Ducele și Ducesa de Edinburgh, au subliniat în repetate rânduri dorința de a oferi copiilor un parcurs cât mai echilibrat.

Ducesa de Edinburgh a declarat anterior:

„Merg la o școală obișnuită. Merg la prieteni pentru petreceri în pijamale și aniversări. În weekend, facem multe plimbări cu câinii și stăm cu prietenii.”

Această abordare a fost asociată cu numărul redus de apariții publice ale copiilor lor și cu accentul pus pe educație și dezvoltare personală.

Lady Louise Windsor este cunoscută pentru interesul său constant pentru competițiile de carriage driving. Ea a participat la mai multe evenimente de profil, inclusiv la Royal Windsor Horse Show și la National Carriage Driving Championships.

În cadrul acestor competiții, a fost însoțită de Felix da Silva-Clamp, coleg de universitate. Antrenoarea Sara Howe a descris dinamica dintre cei doi:

„El a susținut-o întootdeauna, dar o lasă să-și facă treaba.”

Printre opțiunile discutate în spațiul public se află și posibilitatea ca Lady Louise Windsor să urmeze o carieră în Forțele Armate. Tânăra a parcurs stagii de pregătire în Army Cadets și a participat la activități asociate University Officers’ Training Corps.

O eventuală alegere în această direcție ar continua o tradiție istorică în cadrul Familiei Regale.