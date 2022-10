La ce a renunțat Anca Țurcașiu ca să arate fabulos la 50 de ani. Două ingredient secrete pe care vedeta le-a scos din alimentație

Carnea este unul dintre alimentele pe care artista le-a scos din alimentație, iar lactatele a fost nevoită să le scoată cel mai probabil din cauza unor intoleranțe. Dacă în cazul cărnii nu a fost o problem, scoaterea lactatelor din alimentație a fost o provocare. Pe de altă parte, Anca Țurcașiu a mărturisit că în fiecare zi urmărește trei lucruri: să mănânce sănătos, să facă spor și să doarmă suficient.

Anca Țurcașiu: „Aș vrea să dau 30 de ani înapoi”

Cele trei principii par că funcționează perfect pentru actriță. Legat de carne, artista a precizat că de 31 de ani acest aliment nu se mai află pe masa ei. Mai mult, recent aceasta a fost nevoită să renunțe și la produsele lactate.

„Nu am fost o carnivoră niciodată. Nu dau sfaturi. De 31 de ani fac asta. Acum mănânc din când în când pește. Nu am făcut un caz din asta și nu am dat niciodată sfaturi. Aș vrea să dau 30 de ani înapoi, să mănânc carne de dimineața până seara și să văd diferența. Nu se poate. Mă gândesc în fiecare zi să mănânc sănătos, să fac sport și să dorm. A fost însă foarte greu să renunț la lactate. Părerile sunt împărțite oricum. La lactate am renunțat pentru că am avut o inflamație articulară, de care am scăpat după ce am renunțat la lactate. Întotdeauna merg către specialiști. De frici trebuie să ne eliberăm”, a declarat Anca Țurcașiu la emisiune televizată.