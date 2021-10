O cunoscută cântăreață nu a mai mâncat carne de 31 de ani. Acum a renunțat și la lactate. Ce dietă folosește

Concret, actrița în vârstă de 51 de ani a început să consume pește, dar a renunțat definitiv la lactate. Această din urmă decizie a luat-o din motive medicale, în urma unei inflamații.

„Nu am fost o carnivoră niciodată. Nu dau sfaturi. De 31 de ani fac asta. Acum mănânc din când în când pește. Nu am făcut un caz din asta și nu am dat niciodată sfaturi. Aș vrea să dau 30 de ani înapoi, să mănânc carne de dimineața până seara și să văd diferența. Nu se poate. Mă gândesc în fiecare zi să mănânc sănătos, să fac sport și să dorm. A fost însă foarte greu să renunț la lactate. Părerile sunt împărțite oricum. La lactate am renunțat pentru că am avut o inflamație articulară, de care am scăpat după ce am renunțat la lactate. Întotdeauna merg către specialiști. De frici trebuie să ne eliberăm”, a spus Anca Țurcașiu, potrivit stirileprotv.ro.

Artista are o formă fizică de invidiat

De când a divorțat de soțul său, Anca Țurcașiu este în centrul atenției, fiind într-o formă fizică de invidiat la cei 51 de ani ai săi.

Chiar dacă în ultima perioadă a fost criticată pentru faptul că ar fi apelat la ajutorul medicului estetician pentru a se menține în formă, Anca Țurcașiu nu pare afectată de comentariile răutăcioase ale fanilor.

În ciuda acestui lucru, artista a negat mereu zvonurile, mărturisind că, deși nu este împotriva ajutorului de la medicul estetician, ea personal nu și-ar face vreo intervenție deoarece a experimentat în trecut și efectul nu i-a fost pe plac.

„Am făcut, pentru ridurile de pe frunte, o injecție. Mi-a imobilizat sprâncenele și nu le mai puteam ridica, pentru că îți amorțește toată fruntea și îți paralizează mușchii. A fost înfricoșător. Mi s-a părut că mi-au căzut pleoapele peste ochi. M-am rugat la Dumnezeu să treacă trei luni mai repede, să se ducă efectul. De atunci, nu am mai făcut nimic. Prefer să pot să îmi mișc fața decât să fiu ca o minge de plastic și să nu pot deschide gura. Am o părere foarte proastă despre acest subiect.”, a mărturisit ea, cu ceva timp în urmă.