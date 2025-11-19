Kate Middleton îl vrea pe Harry înapoi la Londra, dar fără Meghan

Prințesa de Wales (Kate Middleton) ar fi făcut un gest surprinzător pentru a repara fisurile din familia regală britanică: surse susțin că aceasta îl îndeamnă pe Prințul Harry să viziteze Marea Britanie fără Meghan Markle în următoarea sa călătorie.

Scopul ar fi ca Harry să demonstreze că are independență și că poate reconstrui relația cu fratele său, Prințul William.

Tensiunile dintre frați s-au adâncit în ultimii ani, iar presa relatează că Kate încearcă să mențină o punte deschisă înainte să fie prea târziu.

De-a lungul lunilor, suveranii britanici s-au confruntat cu un conflict deschis.

Deși Prințul Harry a declarat în repetate rânduri că își iubește familia și că îi este dor, nu exista până acum semne clare că un pas real spre reconciliere a fost făcut.

Potrivit unui articol al Daily Express, Kate Middleton ar fi „încercat totul ca William să se înmoaie față de Harry, și față de Meghan, dar nu există nicio mișcare din partea lui William.”

În plus, contextul fizic al întâlnirilor recente este semnificativ. Harry a revenit în Marea Britanie pentru premiile WellChild în septembrie, ocazie cu care s-a întâlnit cu tatăl său, Regele Charles, dar nu și cu fratele său.

Această distanțare nu este una superficială, spun sursele: „mânia și neîncrederea lui William sunt adânci”, relatează insiders.

Conform relatărilor, Kate Middleton ar fi adoptat o abordare „pragmatică” pentru a încerca reconcilierea: să îl convingă pe Harry să vină singur în Marea Britanie la următoarea vizită.

Sursele spun că prin acest gest, Harry își poate „reconstrui reputația în ochii lui William” și arată că este „independent , nu lipit de soția sa.”

De asemenea, sursele spun că Prințesa de Wales nu dorește să interfereze în căsătoria lor, ci mai degrabă vrea să îi permită lui Harry „să aibă un pic de autonomie și să păstreze o legătură cu țara sa și familia sa.”

Prin aceste eforturi, se spune că Kate încearcă să „păstreze o punte deschisă pentru Harry înainte să fie prea târziu.”

Potrivit surselor, Kate consideră că această mișcare este singura cale realistă prin care Harry poate dovedi că nu este complet dependent de Meghan în relația cu familia regală: „dovadă că are identitate proprie”, spun sursele.

Mai mult, Kate pare să fie profund preocupată nu doar de Harry, ci și de copiii lui – Archie și Lilibet. Ea ar dori să existe „un loc pentru Harry, și pentru copiii lui, în sânul familiei regale.”

Nu ar fi prima dată când Prințesa de Wales este descrisă ca o punte de reconciliere între frați. Experți regali au afirmat că Kate a jucat deseori rolul de „arbitru” între William și Harry, având o relație apropiată cu Harry.

Un alt articol amintește că, în ciuda rupturii, Harry ar avea încredere în Kate mai mult decât în oricine altcineva din familia regală: „când ea îi spune că cel mai bun gest e să se întoarcă acasă fără Meghan, el îi dă crezare.”

Totuși, nu toți membrii familiei par gata să accepte un astfel de gest fără rezerve. Potrivit unor rapoarte, William și Kate se comportă „cu extremă prudență” în privința oricăror negocieri de pace.

De asemenea, unii experți susțin că distrugerea încrederii este adâncă. Conform unei surse citate de Marie Claire, întrebarea pe care mulți o pun este: „Cum poate Harry să recâștige încrederea? Nu cred că o va face vreodată.”

Mai mult, conform altor surse, Kate ar fi stabilit o limită clară: reconcilierea cu Harry, dacă va exista, ar putea fi fără Meghan.

Potrivit unei surse, „niciun angajat nu poate menționa numele Meghan în fața lui Kate acum … numele ei este practic interzis.”

Contextul acestei situații este legat de tensiunile mai vechi din familia regală, mai ales după decizia lui Harry și Meghan de a se retrage ca membri seniori ai familiei regale, în 2020.

De atunci, relațiile s-au deteriorat, amplificate de interviuri, amintirile lui Harry („Spare”) și emisiuni televizate.

Un alt motiv al reticenței lui William și Kate este teama că orice discuție privată ar putea deveni din nou publică, fiind folosită ulterior într-o carte sau emisiune.

Dacă Harry ar accepta să vină singur în Marea Britanie, acest gest ar putea fi un semnal clar de deschidere, dar nu garantează automat o reconciliere completă.

Conform surselor, mânia lui William este „atât de profundă” încât restabilirea încrederii va necesita timp și gesturi concrete.

De asemenea, reconectarea lui Harry cu familia regală ar putea avea consecințe asupra modului în care copiii săi își formează legăturile cu rădăcinile lor britanice.

Dacă Harry ar reuși să întrețină o legătură cu familia regală, acest lucru ar putea deschide o cale pentru viitoare generații.

Pe de altă parte, există riscuri reputaționale: un gest de reconciliere fără un angajament real din partea fraților ar putea fi perceput ca superficial sau un spectacol public, mai ales în fața presei de tabloid.