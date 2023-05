Karina Mihuța, campioană mondială și europeană la kempo, inspirată de Van Damme. Cum a început să practice acest sport

Karina Mihuța a făcut parte din lotul României de kempo care a participat la Campionatul Mondial din Portugalia. Tânăra sportivă a mărturisit că a devenit pasionată de artele marțiale datorită filmelor în care a jucat Jean-Claude Van Damme. Luptătoarea a mărturisit că încă de mic copil s-a uitat la multe filme cu celebrul actor. Ulterior, părinții săi au decis că ar trebui să practice acest sport.

„De când eram mică eram pasionată de filmele cu lupte și tata s-a gândit să mă dea la un sport, în special pentru autoapărare. Kempo practic de aproximativ trei ani și jumătate, dar artele marțiale de opt ani. Încă de la primul antrenament m-a atras și am decis să continui. Van Damme era preferatul meu. Am încercat să-l copiez când eram mai mică, dar mișcările lui sunt doar de film. Apoi am renunțat, să nu mă accidentez”, a mărturisit Karina Mihuța.

Karina Mihuța, campioană europeană și mondială la Kempo

Karina Mihuța a cucerit medalia de aur la junioare, la categoria 60 de kilograme, la Campionatul Mondial de Kempo din Tunisia, competiție care a avut loc în luna mai a anului trecut. Sportiva a mai obținut și trei medalii de bron la aceeași competiție, la full kempo, submission și knockdown. Principalii susținători ai tinere sportive sunt părinții ei. Karina Mihuța a mărturisit că mama sa este foarte emoționată în timpul meciurilor și de multe ori nici nu se poate uita. În schimb, tatăl sportivei vine la toate antrenamentele Karinei și îi oferă sfaturi.

„La Mondiale, mama nu s-a putut uita le meciuri din cauza emoțiilor. La fel și bunica. Tata nu are treabă, se uită mereu. E foarte implicat. De obicei când aveam concirs la noi în Oradea venea și tot timpul îi auzeam sfaturile”, a declarat Karina Mihuța. Tânăra sportivă a mai adăugat că este foarte apreciată de profesori și colegi pentru că este singura din clasa ei care face sport, potrivit Gândul.ro.