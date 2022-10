Justin Bieber își amână cel mai important turneu. Artistul are mari probleme din cauza unei boli rare

Justin Bieber a anunțat că starea lui de sănătate s-a agravat și că își amână turneul mondial. Cântărețul, care anulase deja câteva date, a fost nevoit acum să renunțe la turneul mondial Justice până la o dată ulterioară. Fanii din 10 țări l-au așteptat încă de la începutul pandemiei, dar restricțiile nu l-au lăsat să își țină concertele.

Pe 6 septembrie, Justin – care se luptă de luni de zile cu sindromul Ramsay Hunt – a anunțat că va lua o pauză pentru a avea parte de tratament. Vestea a fost urmată, la 15 septembrie, de anunțul anulării a 12 date până la 18 octombrie. Artistul a mai precizat că boala sa s-a agravat și că va renunța la toate concertele din turneu.

Noile date vor fi stabilite în funcție de disponibilitatea diferitelor locații. Fanii care au bilete pentru datele amânate ale turneului mondial vor primi vești de îndată ce vor fi disponibile actualizări, dar cel mai probabil vor fi valabile la următorul concert.

Justin Bieber nu mai poate cânta

Sindromul Ramsay Hunt este o tulburare neurologică rară cauzată de virusul varicelo-zosterian care produce alte două afecțiuni mai cunoscute, varicelă și zona zoster. După o varicelă acută, virusul poate persista în stare latentă în organism, putând să fie reactivat în anumite condiții, precum stresul accentuat sau imunodepresia organismului. Justin Bieber a declarat că el suferă de o formă severă și că jumătate din fața lui este total paralizată, conform ANSA.

Justin Bieber se confruntă și cu virusul Lyme .„În timp ce o mulțime de oameni continuau să spună că Justin Bieber arată ca un c****, pe meth (n.r. – Metamfetamina), etc., am fost recent diagnosticat cu virusul Lyme. Boala mi-a afectat pielea, funcția creierului, energia și sănătatea generală.

Au trecut trecut doi ani pentru a obține tratamentul potrivit care mă va ajuta la tratarea acestei boli incurabile, dar vă asigur că mă voi întoarce mai puternic și mai bun ca niciodată”, a fost mesajul postat de Justin Bieber pe Instagram