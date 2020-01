În ultima vreme, internauții îl acuzau pe cântărețul canadian că se droghează, după ce Bieber a suferit o transformare fizică vizibilă.

„În timp ce o mulțime de oameni continuau să spună că Justin Bieber arată ca in c****, pe meth (n.r. – Metamfetamina), etc., am fost recent diagnosticat cu virsului Lyme. Boala mi-a afectat pielea, funcția creierului, energia și sănătatea generală.

Au trecut trecut doi ani pentru a obține tratamentul potrivit care mă va ajuta la tratarea acestei boli incurabile, dar vă asigur că mă voi întoarce mai puternic și mai bun ca niciodată”, a fost mesajul postat de Justin Bieber pe Instagram, platforma social-media unde este urmărit de 124 de milioane de fani.

În urmă cu o săptămână, vedeta popo/RnB și-a lansat ultimul hit intitulat „Yummy”.

Boala Lyme este produsă de bacteria Borrelia burgdorferi şi poate fi transmisă la om prin muşcătura unei căpuşe infectate.

