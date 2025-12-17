Judecătorul Tiberiu Obrogea. Justiția nu funcționează într-un vid, dar nu poate fi ținta presiunilor politice

Judecătorul Tiberiu Obrogea, vicepreședinte al Asociației NextJudex, a declarat că generalizarea acuzațiilor la adresa magistraților este periculoasă și că justiția nu ar trebui folosită ca instrument politic. Acesta a susținut necesitatea unei magistraturi unite, capabile să își gestioneze problemele intern, prin mecanisme profesionale, și nu prin presiunea străzii sau a intereselor politice, potrivit româniatv.net.

Justiția, deși independentă, nu funcționează într-un vid și trebuie să rămână conectată la realitățile sociale și la nemulțumirile cetățenilor, a declarat judecătorul Tiberiu Obrogea. Potrivit magistratului, sistemul judiciar nu poate fi imun la critici, în măsura în care acestea reflectă probleme reale cu care se confruntă societatea.

„Trebuie să facem diferența între criticile legitime și cele care afectează independența justiției.” a declarat judecătorul

Tensiunea apare în raportul dintre libertatea de exprimare, dreptul la replică și ingerințele politice la adresa justiției, a mai spus vicepreședintele Asociației NextJudex. Acesta a subliniat necesitatea delimitării clare între critica constructivă privind procedurile, durata proceselor sau inconsecvența jurisprudenței și atacurile care pot afecta independența justiției.

Judecătorul a precizat că magistratura presupune un nivel ridicat de implicare, iar Asociația NextJudex se opune oricărei forme de divizare a sistemului.Potrivit acestuia, problemele sunt reale, de la nemulțumiri profesionale până la volumul foarte mare de dosare, în condițiile unor scheme de personal subdimensionate, iar dreptul la rezervă nu ar trebui să împiedice exprimarea disfuncționalităților.

Judecătorul Tiberiu Obrogea a arătat că, în unele instanțe, judecătorii gestionează peste o sută de dosare într-o singură ședință, ceea ce implică sacrificii personale semnificative. Acesta a subliniat necesitatea suplimentării personalului și a unei reforme legislative, avertizând că atacurile la adresa justiției pot afecta respectarea legii și ordinea socială.

Judecătorul Tiberiu Obrogea a afirmat că declarația conducerii Curții de Apel București a avut un ecou puternic și a precizat că generalizarea acuzațiilor este riscantă, în condițiile în care majoritatea dosarelor sunt soluționate cu profesionalism.

Judecătorul Tiberiu Obrogea a afirmat că independența justiției este o garanție pentru cetățean și că stabilitatea financiară a magistratului, inclusiv pensia de serviciu, a fost recunoscută de Curtea Constituțională în acest sens. Acesta a precizat că urmează să fie analizat dacă decizia CCR va aduce modificări de jurisprudență, în contextul dezbaterilor publice recente.

În ceea ce privește nemulțumirile din sistem, magistratul a declarat că acestea vizează în principal volumul ridicat de muncă și dificultățile din instanțe, nu vârsta de pensionare sau nivelul veniturilor. Judecătorul a precizat că magistrații solicită măsuri care să eficientizeze activitatea și să permită o analiză adecvată a dosarelor.