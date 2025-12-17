Justitie

Judecătorul Tiberiu Obrogea. Justiția nu funcționează într-un vid, dar nu poate fi ținta presiunilor politice

Comentează știrea
Judecătorul Tiberiu Obrogea. Justiția nu funcționează într-un vid, dar nu poate fi ținta presiunilor politiceSursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Judecătorul Tiberiu Obrogea, vicepreședinte al Asociației NextJudex, a declarat că generalizarea acuzațiilor la adresa magistraților este periculoasă și că justiția nu ar trebui folosită ca instrument politic. Acesta a susținut necesitatea unei magistraturi unite, capabile să își gestioneze problemele intern, prin mecanisme profesionale, și nu prin presiunea străzii sau a intereselor politice, potrivit româniatv.net.

Judecătorul Tiberiu Obrogea despre independența justiției și responsabilitatea publică

Justiția, deși independentă, nu funcționează într-un vid și trebuie să rămână conectată la realitățile sociale și la nemulțumirile cetățenilor, a declarat judecătorul Tiberiu Obrogea. Potrivit magistratului, sistemul judiciar nu poate fi imun la critici, în măsura în care acestea reflectă probleme reale cu care se confruntă societatea.

„Trebuie să facem diferența între criticile legitime și cele care afectează independența justiției.” a declarat judecătorul

Tensiunea apare în raportul dintre libertatea de exprimare, dreptul la replică și ingerințele politice la adresa justiției, a mai spus vicepreședintele Asociației NextJudex. Acesta a subliniat necesitatea delimitării clare între critica constructivă privind procedurile, durata proceselor sau inconsecvența jurisprudenței și atacurile care pot afecta independența justiției.

Ministrul Cuc, filmat noaptea când s-a dus acasă la directoarea de la Tarom. Amândoi, audiați atunci la DNA
Ministrul Cuc, filmat noaptea când s-a dus acasă la directoarea de la Tarom. Amândoi, audiați atunci la DNA
Schimbarea relațiilor de muncă. 14 zile rămase pentru angajatori, efecte pentru salariați
Schimbarea relațiilor de muncă. 14 zile rămase pentru angajatori, efecte pentru salariați

Volum ridicat de muncă și presiunile din sistemul judiciar

Judecătorul a precizat că magistratura presupune un nivel ridicat de implicare, iar Asociația NextJudex se opune oricărei forme de divizare a sistemului.Potrivit acestuia, problemele sunt reale, de la nemulțumiri profesionale până la volumul foarte mare de dosare, în condițiile unor scheme de personal subdimensionate, iar dreptul la rezervă nu ar trebui să împiedice exprimarea disfuncționalităților.

judecator

judecator / sursa foto: dreamstime.com

Judecătorul Tiberiu Obrogea a arătat că, în unele instanțe, judecătorii gestionează peste o sută de dosare într-o singură ședință, ceea ce implică sacrificii personale semnificative. Acesta a subliniat necesitatea suplimentării personalului și a unei reforme legislative, avertizând că atacurile la adresa justiției pot afecta respectarea legii și ordinea socială.

Judecătorul Tiberiu Obrogea a afirmat că declarația conducerii Curții de Apel București a avut un ecou puternic și a precizat că generalizarea acuzațiilor este riscantă, în condițiile în care majoritatea dosarelor sunt soluționate cu profesionalism.

Discuții privind statutul magistraților și condițiile de muncă

Judecătorul Tiberiu Obrogea a afirmat că independența justiției este o garanție pentru cetățean și că stabilitatea financiară a magistratului, inclusiv pensia de serviciu, a fost recunoscută de Curtea Constituțională în acest sens. Acesta a precizat că urmează să fie analizat dacă decizia CCR va aduce modificări de jurisprudență, în contextul dezbaterilor publice recente.

În ceea ce privește nemulțumirile din sistem, magistratul a declarat că acestea vizează în principal volumul ridicat de muncă și dificultățile din instanțe, nu vârsta de pensionare sau nivelul veniturilor. Judecătorul a precizat că magistrații solicită măsuri care să eficientizeze activitatea și să permită o analiză adecvată a dosarelor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:41 - Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
08:32 - Ministrul Cuc, filmat noaptea când s-a dus acasă la directoarea de la Tarom. Amândoi, audiați atunci la DNA
08:30 - Explozie într-un bloc de locuințe din județul Hunedoara. Un bărbat a suferit arsuri
08:27 - Judecătorul Tiberiu Obrogea. Justiția nu funcționează într-un vid, dar nu poate fi ținta presiunilor politice
08:20 - Statele Unite impun blocadă asupra navelor petroliere sancționate din Venezuela
08:14 - Trafic dat peste cap de ceață. Drumuri închise și risc major de accidente

HAI România!

Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale