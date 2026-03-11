Jucătorul milionar din lotul FCSB-ului va avea parte de o clauză specială din partea lui Gigi Becali

Gigi Becali a pregătit un nou contract pentru Florin Tănase, unul dintre cei mai importanți jucători din lotul FCSB. Latifundiarul din Pipera a decis să introducă în contractul jucătorului o nouă clauză, fiind nemulțumit de anumite lucruri pe care acesta le face în timpul meciurilor. „El este un fotbalist de clasă, cum să nu îl țin. Tănase e om de meciuri mari”, a spus acesta, pentru Fanatik.

FCSB a avut un parcurs mult sub așteptări în acest sezon și va evolua, pentru prima dată, în play-out-ul Superligii României. Echipa a încheiat sezonul regular cu o înfrângere pe teren propriu, scor 1-3, în meciul cu Universitatea Cluj.

Gigi Becali analizează mai multe schimbări la echipa pe care o patronează și a stabilit deja jucătorul la care nu intenționează să renunțe. Este vorba despre Florin Tănase, unul dintre cei mai importanți fotbaliști din lotul pregătit de Mirel Rădoi.

Omul de afaceri a anunțat că va prelungi contractul jucătorului cu încă un an, dar a menționat că va introduce o clauză specială. Potrivit acesteia, Florin Tănase nu va mai avea voie „să dea vârfuri de bocanc”.

„Cum să nu rămână Tănase!? Am spus că voi avea o discuție cu el. El este un fotbalist de clasă, cum să nu îl țin. Tănase e om de meciuri mari. Îi fac prelungire de contract pe încă un an. Dar să nu mai dea vârfuri de bocanc, mingea se dă cu latul. Îi pun în contract că nu mai are voie cu vârful de bocanc… cu exteriorul vârfului de bocanc”, a spus patronul FCSB.

Florin Tănase este unul dintre cei mai vechi și importanți jucători de la FCSB, chiar dacă a evoluat o perioadă în străinătate. După înfrângerea cu U Cluj, sportivul și-a cerut scuze în fața suporterilor.

„A fost o prestație slabă și e greu. Când știi că ești în play-out… Ne cerem încă o dată scuze suporterilor, pentru că nu merită așa ceva. Ce măsuri (n.r. din partea lui Gigi Becali)? Nu. E clar că e o situație neplăcută, dar cu toții suntem de vină”, a spus acesta.