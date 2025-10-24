Johnny Depp revine pe marile ecrane. În negocieri pentru rolul lui Ebenezer Scrooge în noul film „A Christmas Carol”

Johnny Depp se află în negocieri finale pentru a interpreta celebrul personaj Ebenezer Scrooge în „Ebenezer: A Christmas Carol”, o nouă adaptare semnată Paramount Pictures, regizată de Ti West. Filmul este programat pentru lansare în noiembrie 2026, potrivit Variety.

După aproape un deceniu de absență din producțiile marilor studiouri, Johnny Depp se pregătește să revină pe ecrane într-un rol major. Potrivit revistei Variety, actorul se află în negocieri finale cu Paramount Pictures pentru a interpreta rolul principal în filmul „Ebenezer: A Christmas Carol”, o nouă adaptare a clasicului roman semnat de Charles Dickens.

Dacă acordul va fi semnat, filmul va marca prima colaborare a lui Depp cu un studio major din 2018, anul lansării lungmetrajului „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” (Warner Bros.), unde actorul a interpretat rolul vrăjitorului Gellert Grindelwald.

Proiectul „Ebenezer: A Christmas Carol” va fi regizat de Ti West, cunoscut pentru filmele sale de groază și suspans, precum „Pearl” și „Maxxxine”. Scenariul este semnat de Nathaniel Halpern, creatorul serialului SF „Tales from the Loop” și scenarist al producției „Legion”.

Potrivit informațiilor publicate de Variety, rolul feminin principal va fi interpretat de Andrea Riseborough, actriță nominalizată la Oscar pentru „To Leslie” și cunoscută din filme precum „Oblivion” și „Mandy”.

Emma Watts va produce filmul, iar Stephen Deuters și Jason Forman figurează drept producători executivi.

Paramount Pictures are în plan să lanseze filmul în 13 noiembrie 2026, într-o perioadă strategică pentru producțiile tematice de Crăciun, cu doar câteva săptămâni înainte de sezonul sărbătorilor.

Dacă va semna oficial, Johnny Depp va interpreta rolul titular al lui Ebenezer Scrooge, un om de afaceri mizantrop, rece și zgârcit din Londra secolului al XIX-lea.

Personajul este vizitat, în ajunul Crăciunului, de fantomele Crăciunului trecut, prezent și viitor, care îl confruntă cu propriile alegeri morale și îl conduc spre o transformare interioară.

Această poveste, considerată una dintre cele mai importante creații ale literaturii britanice, este o alegorie despre empatie, redescoperirea umanității și puterea schimbării personale.

„A Christmas Carol” este una dintre cele mai ecranizate povești din lume, o parte esențială a culturii cinematografice de Crăciun, de la filmele clasice în alb-negru până la adaptările moderne cu elemente fantastice sau comice.

Povestea scrisă de Charles Dickens în 1843 a inspirat zeci de adaptări cinematografice, teatrale și de televiziune. Printre cele mai cunoscute versiuni se numără:

„Scrooge” (1951), cu Alastair Sim , considerat unul dintre cele mai fidele filme după romanul original.

„Scrooged” (1988), reinterpretarea modernă și satirică cu Bill Murray .

„The Muppet Christmas Carol” (1992), unde Michael Caine a jucat rolul lui Scrooge într-o producție destinată familiilor.

„A Christmas Carol” (2009), filmul de animație în tehnologia motion capture, regizat de Robert Zemeckis, cu Jim Carrey în rolul principal.

Versiunea lui Ti West promite să fie cea mai întunecată și psihologică adaptare de până acum, potrivit unor surse din industria filmului, explorând latura metafizică și morală a personajului.

Regizorul american Ti West și-a construit reputația printr-un stil vizual puternic, cu accent pe atmosferă, tensiune și simbolism.

Filmele sale „Pearl” și „X” au fost elogiate pentru abordarea lor cinematografică neconvențională și pentru profunzimea psihologică a personajelor feminine.

De această dată, West promite o reinterpretare matură a poveștii lui Scrooge, în care elementele fantastice se vor îmbina cu o perspectivă realistă asupra vinovăției, redempțiunii și izolării.

Potrivit unor surse citate de Variety, regizorul intenționează să transforme povestea într-un film „cu accente gotice, dar profund umane”, unde vizitarea celor trei fantome va fi prezentată într-o manieră vizual impresionantă și emoțional intensă.

Pentru Johnny Depp, acest rol marchează o revenire semnificativă la Hollywood, după o perioadă în care cariera sa a fost afectată de controverse și procese publice.

Ultima sa apariție notabilă a fost în drama istorică „Jeanne du Barry” (2023), regizată de Maïwenn, în care l-a interpretat pe regele Ludovic al XV-lea. Filmul a avut premiera la Festivalul de la Cannes, primind aprecieri moderate, dar notabile pentru interpretarea actorului.

Proiectul „Ebenezer: A Christmas Carol” ar putea reprezenta reconcilierea lui Depp cu marile studiouri americane, după o perioadă în care acesta s-a concentrat pe regie, producție independentă și artă vizuală.