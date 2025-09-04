Social Iulian Fota, despre isteria publică cu privire la Oana Țoiu: Haideți să nu mai umflăm baloane







Iulian Fota, profesor la Academia Națională de Informații (SRI) reacționează la controversele privind vizita Oanei Țoiu la Moscova în 2014. Profesorul le-a transmis un mesaj celor care întrețin astfel de subiecte în spațiul public, îndemnând la prudență și responsabilitate.

Potrivit profesorului Iulian Fota, explicațiile privind contextul acelei vizite exclud orice suspiciune legată de colaborarea cu autorități sau instituții rusești. El a subliniat că nu a existat vreo întâlnire oficială și că participarea Oanei Țoiu nu a reprezentat o formă de validare a acțiunii ilegale de anexare a Crimeei de către Federația Rusă.

Fota a mai remarcat că, în perioada respectivă, numeroși cetățeni occidentali au continuat să călătorească în Rusia, inclusiv la Moscova, în ciuda evenimentelor din Ucraina. În opinia sa, reacția Occidentului față de Rusia s-a modificat gradual, nu brusc, în 2014.

„Un alt caz de isterie publică (și politică). După ce citești explicațiile, înțelegi că nu este nimic de reproșat Oanei Țoiu pentru vizită din 2014, de la Moscova. Nu a existat nici o întâlnire cu oficiali ruși sau instituții , nu a creditat prin nimic decizia ilegală de anexare a Crimeii. Sute de occidentali au continuat să viziteze Rusia, inclusiv Moscova, în 2014, post anexarea Crimeii. Occidentul și-a schimbat lent atitudinea pe Rusia. Haideți să nu mai manipulăm oamenii, profitând de nepriceperea lor. Haideți să nu mai umflăm baloane. Analiști, ziariști, politicieni, ong-iști, avem suficiente subiecte reale pe care să le discutăm", a transmis Iulian Fota.

Iulian Fota a mai afirmat că relația cu China nu poate fi comparată cu cea avută cu Rusia. Diferențele sunt majore între relațiile României cu China și cele cu Federația Rusă, evidențiind importanța unei abordări echilibrate în politica externă.

„China nu este Rusia. Nu le putem trata la fel. Cu China avem un trecut pozitiv, de prietenie, care poate ajută la cooperare.Beijing-ul nu amenință România. Cu Rusia avem un trecut negativ, care ne separă. Cum spunea și președintele Dan, Rusia este o amenințare pentru România. În politică noastră externă trebuie să fim înțelepți, nu isterici”, a mai transmis Iulian Fota pe contul său de socializare.

În opinia sa, inclusiv Federația Rusă trebuie abordată cu diplomație și respect, chiar dacă politicile actuale ale conducerii de la Moscova sunt controversate. Iulian Fota a făcut referire și la un eveniment simbolic – primirea oficialilor ruși cu onoruri în Alaska – explicând că gestul nu reprezintă o susținere a deciziilor președintelui Vladimir Putin, ci o recunoaștere a poziției internaționale a Rusiei.