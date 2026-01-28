Istoria Campionatului Mondial. Umilința istorică suferită de România în Franța - 1938

Campionatul Mondial din 1938 a fost găzduit de Franța, iar decizia luată cu doi ani mai devreme, la Berlin, a stârnit furia sud-americanilor. Care voiau ca edițiile să se desfășoare alternativ, pe „Bătrânul Continent” și de partea cealaltă a Atlanticului. Ar fi fost rândul Argentinei, dar francezii au avut câștig de cauză.

Interesată de turneu a fost și Germania nazistă, dar voturile le-au fost defavorabile nemților. Argentina și Uruguay nu au ajuns la turneul final, în semn de nemulțumire. A participat însă Brazilia, țara care rămas până în prezent singura ce a bifat toate edițiile.

Și de această dată, la fel ca și la turneul precedent, din Italia - 1934, au existat preliminarii. Naționala României ar fi trebuit să joace o partidă de calificare, la Cairo, contra Egiptului. Dar pentru că jocul a fost programat în decembrie 1937, gazdele au refuzat să se prezinte din motive religioase. Egiptenii sărbătoreau Ramadanul și nu puteau juca fotbal.

Ar fi trebuit să ia startul în competiție 16 echipe, dar au rămas doar 15. Asta pentru că Austria a fost anexată de Germania la data de 12 - 13 martie 1938. La ediția precedentă, cele două țări jucaseră finala mică, iar nemții se impuseseră cu 3-2.

S-a jucat în sistem eliminatoriu, Suedia a mers automat în faza următoare, pentru că ar fi trebuit să întâlnească Austria. România a dat peste Cuba, cel mai slab adversar al turneului din Hexagon. La Toulouse, „tricolorii” au condus cu 1-0, cubanezii au întors, iar după 90 de minute a fost egal. În prelungiri, România a încasat gol și a egalat la 3. Pentru că la acea vreme nu se executau lovituri de departajare, meciul s-a rejucat.

Iar cubanezii s-au impus cu 2-1, după ce Ștefan Dobay deschisese scorul în prima repriză. A fost și a rămas una dintre cele mai mari umilințe din istoria fotbalului românesc. Cubanezii, care nu aveau să mai participe vreodată la World Cup, au fost zdrobiți în„ sferturi”, de Suedia, cu scorul de 0-8.

Turneul a fost câștigat de Italia, care a învins Ungaria, în finală, scor 4-2. De atunci, doar Brazilia, în 1958 și 1962 a mai reușit să bifeze două titluri mondiale consecutive. În Franța, cel mai bun marcator a fost brailianul Leonidas - 7 goluri.