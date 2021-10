Ipoteză șocantă în cazul morții lui Maradona. Acuzații grave din partea fostului avocat

Aceste acuzații au fost făcute de fostul avocat al starului argentinian, Matias Morla, cu ocazia anchetei legate de împrejurările în care s-a produs moartea lui Diego Maradona. El a declarat, în fața procurorilor, că tratamentul medical acordat clientului său a fost foarte rău, fapt ce i-a provocat decesul, informează AFP.

„Greşelile comise au fost numeroase, pentru că Diego a murit. El a fost umflat şi umflat cu o medicaţie greşită până când inima sa a explodat”, a declarat avocatul Matias Morla pentru presă.

El s-a aflat pentru trei ore în biroul procurorului din San Isidro, care instrumentează ancheta privind circumstanţele morţii fostului mare fotbalist.

Ultimele zile din viața starului argentinan

Cu prilejul audierii, Matias Morla a relatat și ultima vizită a clientului său, pe 16 noiembrie, cu nouă zile înainte de moarte.

„Când am intrat în casă, el avea o voce stranie, robotică, foarte stinsă şi intermitentă. Am informat pe toată lumea în legătură cu starea de sănătate a lui Diego. Am realizat apoi că era din cauza cantităţii de apă reţinute în corp”, a declarat acesta.

Moartea lui Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona, care suferea de probleme cu rinichii, ficatul şi inima, a murit la 60 de ani în urma unui infarct. Decesul său a survenit pe 25 noiembrie 2020, la doar câteva săptămâni după o operaţie pe creier. El se afla în convalescenţă la o reşedinţă privată sub supravegherea unei echipe medicale de şapte persoane.

Autopsia a determinat că moartea a fost cauzată de un „edem pulmonar acut secundar şi a unei insuficienţe cardiace cronice exacerbate”. Examenul patologic a descoperit că Maradona suferea de o cardiomiopatie dilatată.

Procurorii au deschis o anchetă penală

Procurorii au pus sub acuzare şapte persoane pentru omor din culpă şi posibilă tentativă de omor. Acest delict prevede o sentinţă cu închisoarea între 8 şi 25 ani de închisoare.

Anchetatorii caută să stabilească dacă îngrijirea lui Maradona a fost deficitară şi dacă s-a apelat la toate mijloacele necesare pentru a-i preveni moartea.

Cadrele medicale care l-au îngrijit pe Maradona în ultimele sale zile de viață au fost deja audiate în cadrul anchetei cu privire la deces.