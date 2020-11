Armando Diego Maradona a murit. Campionul mondial a murit miercuri dimineață la casa din cartierul San Andrés, Buenos Aires din Tigre, unde locuia de câteva zile după o operație la cap. Pe 30 octombrie împlinise 60 de ani.

Vila Fiorito a fost punctul de plecare. Și de acolo, din acel colț sărac din zona de sud a Buenos Aires-ului, sunt explicate multe dintre condimentele din viața lui Maradona. O viață televizată de la acel prim mesaj pe cameră, de pe o pășune pe care un băiat a spus că visează să joace pentru echipa națională. Un salt în gol fără parașută. Un roller coaster constant cu urcări și picaje abrupte.

Nimeni nu i-a dat lui Diego regulile jocului. Nimeni nu i-a oferit mediului său manualul de instrucțiuni. Nimeni nu a avut joystick-ul pentru a putea face față destinelor unui om care cu aceleași picioare cu care a călcat pe noroi a ajuns să atingă cerul.

Poate că cea mai mare coerență a fost să fie autentică în contradicțiile sale. Asta de a nu înceta să fie Maradona chiar și atunci când nici măcar el nu putea suporta. Cel care își deschide viața larg și în acea cutie de surprize pentru a dezbrăca o mare parte din idiosincrasia argentiniană. Maradona sunt cele două oglinzi: una în care este plăcut să ne uităm la noi înșine și cealaltă, cea care ne jenează.

Spre deosebire de muritorii obișnuiți, Diego a fost oglinda

El este Cebollita care avea doar o pereche de pantaloni din corderoy și este omul cu cămăși strălucitoare și colecție de ceasuri de lux. El este cel care dă patru goluri unui portar care a încearcă să-l provoace. Este cea care este scăldată în glorie de pe stadionul Azteca. El este cel care scutură, cel care crește, cel care motivează.

Cel care a luat un avion de oriunde din lume pentru a veni și a juca cu tricoul echipei naționale. Cel cu dunga blondă și cel care parchează camionul Scania într-o țară. Este tipul gras care își petrece timpul jucând golf în Cuba și tipul slab din La Noche del Diez. Cel care se întoarce de la moarte în Punta del Este. Este iubitul Claudiei și este și bărbatul acuzat de violență. Este dependentul într-o luptă constantă. Cel care cântă un tango și dansează cumbia.

Cel care stă în fața FIFA sau îi spune Papei să vândă aurul Vaticanului. Cel care îi recunoaște pe copii ca pe unul care încearcă să pună găuri în viața lui. O icoană a nouălea neoliberalism și cea care s-a urcat într-un tren pentru a se confrunta cu Bush și a fi steagul progresismului latino-american. Este fiecare tatuaj pe care îl are pe piele, Che, Dalma, Gianinna, Fidel, Benja … El este omul care îmbrățișează Cupa Mondială , cel care se cățără când italienii ne insultă imnul și cel care aduce zâmbetul eroilor de Malvinas cu un meci demn de o ficțiune, o piesă de literatură, o operă de artă.

Pentru că dacă ar fi să alegi o singură petrecere, asta ar fi. Pentru că nu a existat și nu va exista o secțiune din viață mai multă Maradona decât acele patru minute care s-au scurs între cele două goluri pe care le-a marcat pe 22 iunie 1986 împotriva englezilor. Cel mai bun rezumat al vieții sale, al stilului său, a ceea ce a fost capabil să creeze. El și-a pictat capodopera în cel mai bun cadru posibil. El a spus lumii cine este Diego Armando Maradona. Înșelătorul și cel magic, cel care este capabil să păcălească pe toată lumea și să scoată o mână necinstită și cel care se depășește imediat cu scorul din toate timpurile.

Butoiașul atomic

Butoi cosmic . Și mingea nu este pătată. Și picioarele tăiate. Și că o tot suge. Și țestoasa care scapă. Și vaza din departamentul Caballito, pușca cu aer comprimat împotriva presei, Ferrariul negru pe care l-a aruncat pentru că nu avea un stereo, mafia napolitană și un oraș întreg care alege să trăiască în pauză, s-au predat Dumnezeului său. Este piesa, documentarele brute și biografiile mereu învechite.

Cel care ridică telefonul și sună când te aștepți mai puțin și ai cel mai mult nevoie de el. Cel care a jucat jocuri benefice fără să știe nimeni. Cel care trece de la iubire la ură cu Cyterszpiler, cu Coppola sau cu Morla. Cel care întotdeauna se întoarce la originile sale și acordă mai multă atenție celor care au mai puțin.

El este în primul rând fiul lui Doña Tota și, mai presus de toate, al lui Don Diego.

Iar Maradona este în prezent, în ciuda faptului că despre cei care mor trebuie să se scrie la trecut . Este cea care în Dubai s-a frământat cu șeici și contracte milionare și cea care în Culiacán și cu 40 de grade la umbră a cerut o tocană acasă. Cel care a fost internat într-un spital de neuropsihiatrie. Cel care ar putea renunța la cocaină. Cel care a jucat jocuri la Harvard. El este cel care, în calitate de antrenor de gimnastică, a trăit un tribut amânat fotbalului argentinian. Cel care condusese Racing și Mandiyú nu era acest ultim Diego, cu genunchii strâmbi, cu cuvintele întinse și cu emoțiile care se revărsau fără filtru.

Maradona este și omul care a dispărut. Corpul i s-a crăpat și a început să scoată la lumină atâția ani de pedepse fizice, revărsări, excese, lovituri, infiltrații, călătorii, dependențe, urcușuri și coborâșuri cu greutatea sa, umblând în jurul extremităților fără o plasă de reținere.

Iar sufletul s-a estompat în ritmul trupului. În ultima vreme, nu mai voia să fie Maradona și nu mai putea fi un om normal. Nimic nu l-a mai motivat. Paliativele antidepresivelor și somniferelor nu mai funcționează. Iar combinația cu alcoolul a accelerat banda. Din ce în ce mai puține lucruri i-au pornit motorul: nu banii, nu faima, nu munca, nu prietenii, nu familia, nu femeile, nu fotbalul. Și-a pierdut propriul joystick. Și a pierdut jocul.

Argentina, Napoli, toată planeta, plânge

Fiorito plânge pentru el, scenografia inițială a acestei povești de film și o piesă fundamentală pentru înțelegerea personajului. Cebollitii îl jelesc acolo unde a fost încurajat să viseze mare. Argentinos Juniors plânge pentru el în cazul în care nu este doar numele stadionului, ci cel mai bun exemplu de matriță care generează mândrie. Boca plânge pentru el și toată pasiunea pe care a legat-o de o legătură care se muta, dar care păstra iubirea autentică. Napoli îl plânge, minunatul său altar în care a schimbat pentru totdeauna viața unui oraș cu o minge. Sevilla, Barcelona și Newell îl plâng de asemenea, ceea ce umflă pieptul pentru că l-a adăpostit.

Și echipa națională plânge după el pentru că nimeni nu a apărat culorile albastru și alb ca el. Pe scurt, întreaga țară și lumea îl jelesc.

Printre atâtea lucruri pe care le-a făcut în viața sa, Maradona a făcut unul deosebit de exotic: s-a intervievat. Diego în sacou l-a întrebat pe bărbatul din cămașă ce regretă. „Nu m-am bucurat de creșterea fetelor, mi-a fost dor de petrecerile fetelor … Regret că am făcut-o să sufere pe bătrâna mea, pe bătrânul meu, pe frații mei, pe cei care mă iubesc. Nu a reușit să dea 100% în fotbal, deoarece cu cocaină a dat avantaje. Nu am obținut un avantaj, am dat un avantaj ”, a fost răspuns într-o ședință de terapie cu 40 de puncte de rating.

În același montaj realizat în 2005 în programul său „La noche del Diez”, Diego într-un costum i-a sugerat celui din tricou să lase câteva cuvinte pentru ziua sosirii morții sale. „Uhh, ce aș spune?”, Se gândește. Și el definește: „Vă mulțumesc că ați jucat fotbal, vă mulțumesc că ați jucat fotbal, pentru că este sportul care mi-a dat cea mai mare bucurie, cea mai mare libertate, este ca și cum ați atinge cerul cu mâinile mele. Mulțumesc mingii . Da, aș pune o piatră funerară care spune: datorită mingii ”, scrie elperiodico.com.