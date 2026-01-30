Ion Ulici, menționat în stenogramele DNA, de Adriana Georgescu: E o nebună. Nu sunt prieten cu Predoiu

Avocata Adriana Georgescu, membră PNL, arestată preventiv pentru trafic de influență, susținea în discuțiile purtate cu un investigator sub acoperire că este conectată la „mafie” și la miniștri, invocând în repetate rânduri numele președintelui Nicușor Dan și al premierului Ilie Bolojan. Informațiile apar în stenogramele din referatul procurorilor DNA.

Adriana Georgescu a fost arestată preventiv joi, de Curtea de Apel București, alături de Gheorghe Iscru, prezentat ca fals general SIE. Cei doi au fost prinși în flagrant în timp ce primeau suma de 60.000 de euro, bani despre care anchetatorii susțin că erau destinați unor presupuse intervenții în Justiție în favoarea omului de afaceri Jean-Paul Tucan, care avea două dosare penale.

Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi pretins mai multe sume de bani de la Jean-Paul Tucan, promițând intervenții la Nicușor Dan, Ilie Bolojan și la procurori, pentru soluționarea unor dosare penale în care omul de afaceri era cercetat pentru diverse infracțiuni.

Potrivit stenogramelor DNA, într-o discuție purtată în restaurantul Caju, situat în spatele Ateneului Român, înregistrată ambiental de procurori, Adriana Georgescu îi explică omului de afaceri Jean-Paul Tucan de ce situația sa juridică nu fusese „rezolvată” favorabil până la acel moment.

Avocata îl indică drept responsabil pe Ion Ulici, director adjunct al Registrului Auto Român și fost consilier județean la Arad, despre care afirmă că ar fi „cel mai bun prieten al lui Cătălin Predoiu”. Conform afirmațiilor făcute de Georgescu, Ulici nu ar fi intervenit deoarece aștepta o eventuală numire a lui Cătălin Predoiu în funcția de director al Serviciului Român de Informații, poziție care i-ar fi oferit mai multă influență.

Contactat de Q Magazine, Ion Ulici a declarat că a fost șocat după ce a parcurs stenogramele din dosar.

„Nu am cuvinte. E o nebună, cred că nu are țiglele pe casă. Nu am niciun fel de implicare. Nu am lăsat nimănui de înțeles că vorbesc cu cineva. Nu pot să cred ce a spus femeia aceasta”, a afirmat Ulici.

Acesta a precizat că întâlnirile cu Adriana Georgescu au fost rare și strict în contexte politice sau instituționale.

„M-am văzut ocazional cu ea, la ședințele Comisiei de Transport a PNL-ului și la evenimente politice ale partidului, unde, de cele mai multe ori, fugea să se fotografieze cu toți. Nu am discutat niciodată despre niciun dosar penal al nimănui cu această femeie”, a declarat Ion Ulici.

Ion Ulici a mai spus că, până în prezent, nu a fost audiat în dosarul deschis de procurorii DNA împotriva Adrianei Georgescu și a lui Gheorghe Iscru.

În ceea ce privește relația sa cu Cătălin Predoiu, Ion Ulici a declarat că cei doi se cunosc de peste 20 de ani, însă a precizat că nu există o relație de prietenie între ei, ci doar una de colegialitate.

De asemenea, Ulici a respins afirmațiile potrivit cărora eliberarea sa din funcția de director adjunct al Registrului Auto Român ar fi fost legată de refuzul de a interveni în favoarea lui Jean-Paul Tucan.

„Eliberarea mea din funcția de director adjunct al RAR nu a avut legătură cu vreun dosar penal sau cu vreo intervenție. Am preluat alte atribuții în cadrul aceleiași instituții, în care activez de 25 de ani”, a precizat el pentru Q Magazine.