Ion Țiriac șochează pe toată lumea: „Aș fi dat un decret”. Mesajul magnatului pentru toţi românii

Miliardarul Ion Țiriac a povestit prin ce chinuri a trecut după ce s-a infectat cu coronavirus. El a povestit că a luat virusul pe când se afla în Statele Unite ale Americii, însă a revenit în Europa și a stat internat în spital, în Germania, opt zile. Cu acest prilej, omul de afaceri a afirmat că, din punctul său de vedere, vaccinul anti-Covid ar trebui făcut obligatoriu.

„Am avut Covid, am fost unul dintre primii. Am luat în Statele Unite. N-am știut că l-am avut, n-am știut că îl port în spate. Imediat feciorul meu cel mare m-a adus în Europa. A trebuit să mă țină în spital opt zile, nu știu de ce. Dar nu în România, în Germania. Apoi m-am săturat și am venit acasă. E adevărat că am mai stat aproape o lună pe un teren de vânătoare, fără să fac nimic. În fiecare zi vânam de acolo, pentru că sătenii erau cam înghesuiți cu carnea”, a afirmat Ion Țiriac la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de la gsp.ro.

În acest context, omul de afaceri și-a exprimat opinia cu privire la introducerea obligativității vaccinului împotriva Covid. El este de părere că toată lumea trebuie să se imunizeze pentru a trece mai ușor prin boală și pentru a nu o răspândi mai departe.

„Teama de Covid e una cu care trebuie să învățăm să trăim. Eu dacă aș fi fost împăratul lumii, aș fi dat un decret cu vaccinarea obligatorie. Dacă ai turbare, te vaccinezi, ca să nu dai mai departe. Astea sunt chestii sociale care trebuie aplicate de la A la Z”, a spus Ion Țiriac, potrivit sursei citate.

România a ridicat starea de alertă

Începând de miercuri, 9 martie, în România a fost ridicată starea de alertă, după doi ani de pandemie. Au fost ridicate toate restricțiile, începând cu purtarea măștii, inclusiv în spațiile închise, prezentarea certificatului verde Covid pentru acces la mall, în instituții sau la restaurant.

România s-a aflat în stare de alertă sanitară din 15 mai 2020 şi până în 8 martie 2022, timp în care s-a confruntat cu 5 valuri ale pandemiei de Covid-19. Bilanţul Covid-19 în România arată că, în ultimii doi ani, au fost înregistrate 2.776.910 de cazuri de Covid-19. Un număr de 2.606.660 de pacienți declarați vindecați, iar 64.094 de pacienți au decedat în urma bolii.