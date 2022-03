Ion Țiriac, internat în spital din cauza coronavirusului: „Am luat COVID în Statele Unite!” Magnatul a dezvăluit coşmarul prin care a trecut

Nici Ion Țiriac nu a scăpat de infectare în timpul pandemie de coronavirus. Omul de afaceri a luat virusul în Statele Unite ale Americii (SUA) și a povestit că a primit ajutor din partea fiului său. A avut destule probleme și a fost internat într-un spital din Germania.

Ion Țiriac a avut de suferit din cauza coronavirsului

„Am avut COVID, unul dintre primii. Am luat în Statele Unite. N-am știut că l-am avut, n-am știut că îl port în spate. Imediat feciorul meu cel mare m-a adus în Europa. A trebuit să mă țină în spital opt zile, nu știu de ce. Dar nu în România, în Germania. Apoi m-am săturat și am venit acasă. E adevărat că am mai stat aproape o lună pe un teren de vânătoare, fără să fac nimic. În fiecare zi vânam de acolo, pentru că sătenii erau cam înghesuiți cu carnea”, a afirmat Ion Țiriac la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de la gsp.ro.

Vineri, președintele Klaus Iohannis a anunțat că starea de alertă nu va mai fi prelungită după data de 8 martie. „Nu mai prelungim dincolo de 8 martie starea de alertă instituită în România. Ministerul Sănătății este cel care urmează să gestioneze în continuare evoluția epidemiei, care sperăm că se apropie de final. Odată cu ridicarea stării de alertă, vor fi eliminate și o serie de măsuri care au fost în vigoare până acum. Măsurile complete vor fi anunțate și explicate pe larg, în perioada imediat următoare, de autoritățile abilitate.

Epidemia de COVID-19 se află pe o pantă accelerat descendentă la noi în țară, iar valul cinci este aproape de a se încheia”, a afirmat Klaus Iohannis.

Restricții ridicate în România de la data de 8 martie

„Faptul că astăzi putem vorbi de o nouă etapă, care înseamnă cel puțin finalul acestui val pandemic, se datorează în bună parte și măsurilor eficiente de prevenție adoptate de autorități.nu am fi putut reuși fără responsabilitatea cetățenilor, fără solidaritatea românilor care, în marea lor majoritate, au înțeles și au respectat regulile. Doresc să mulțumesc încă o dată și medicilor, asistenților medicali, infirmierilor, farmaciștilor și tuturor celor care au fost permanent în prima linie în lupta cu virusul și au făcut dovada dedicării și a profesionalismului desăvârșit”, a mai precizat liderul de la Cotroceni.