EVZ Special Kosovo și Serbia, prin ochii lui Ion Cristoiu: Am fost unul dintre cei mai mari adversari ai acestei separări. Video







Meciul de fotbal România – Kosovo de vineri seară, 15 noiembrie, a ajuns să fie întrerupt, după minutul 90, căci jucătorii kosovari au părăsit terenul. Arbitrul partidei nu a reușit nicicum să îi convingă pe jucătorii oaspeți să participe la ultimele două minute. După aceste incidente, kosovarii au transmis și o decizie. Anume că nu se vor mai prezenta la niciun meci de fotbal împotriva unei echipe a unei țări „care nu respectă statul Kosovo”.

Premierul din Kosovo, Albin Kurt, a ieșit public și a vorbit despre cele întâmplate într-un discurs ținut în fața fotbaliștilor kosovari. Acesta a specificat că va „continua această luptă la nivel politic și diplomatic”. Liderul kosovar a dat apoi vina pe români pentru cele întâmplate vineri la meciul de pe Arena Națională.

Pe de altă parte, premierul român Marcel Ciolacu a calificat această întâmplare drept „total inacceptabilă”. Șeful Guvernului de la București este de părere că amestecarea politicii cu sportul nu este una potrivită. De asemenea, a venit cu critici asupra declarației omologului său kosovar referitoare la presiunile politico-diplomatice prin care „încearcă în zadar să transforme vinovatul în victimă”.

Ion Cristoiu și bomboanele pentru kosovari

Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a fost prezent luni, 18 noiembrie, în cadrul podcastului „Hai LIVE”, moderat de Robert Turcescu, de pe canalul de YouTube „HAI România”. Cu această ocazie, Ion Cristoiu a povestit despre un episod în care el, alături de alți 11 jurnaliști din Europa, au fost chemați de către reprezentanții NATO într-o delegație în Serbia și Kosovo. „Am fost unul dintre cei mai mari adversari ai acestei agresiuni, ai separării Kosovo de Serbia. Am zis-o și atunci, o să o zic mereu”, declară publicistul.

După aceea, Ion Cristoiu amintește de cele întâmplate, de cele observate în cadrul călătoriei sale prin Serbia și Kosovo, călătorie realizată la invitația NATO. „M-au chemat la reeducare, dar n-au reușit, ce să vezi. Și mie și restului de 11 jurnaliști europeni au vrut să ne demonstreze că suntem proști. Eu tot cu ideea mea am rămas și sunt sigur că am dreptate. De exemplu, am trecut prin satele kosovare cu un autobuz pe care scris mare NATO. Casele erau pe acolo ca la Găgești la mine, iar copiii alergau după noi, strigau „I love NATO” și ne cereau bomboane”.

Politica pe terenul de fotbal

Într-o paralelă, publicistul spune că zona sârbească era cu totul altceva: „Se vedea că acolo sunt oameni gospodari, care muncesc, au grijă de casele, de curțile lor, pot spune că este o altă lume”, afirmă Ion Cristoiu. Pe mai departe, acesta spune că, din viziunea sa, Kosovo nu a fost niciodată un stat independent, nu a putut realiza acest lucru. De asemenea, scriitorul spune cum povestea se aseamănă destul de bine cu Transnistria, din Republica Moldova.

„Atât rușii, cât și NATO, au lăsat Transnistria să fie un teritoriu al mafiei. Exact același lucru se întâmplă și în Kosovo. Sunt zone ale nimănui, se întâmplă tot felul de lucruri acolo de care noi nu știm nimic. Iar acum, acești kosovari vin și ne umilesc. Fac o declarație politică în timpul unui meci de fotbal”, mai spune scriitorul, în cadrul podcastului „HAI România”.