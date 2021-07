În 2011, Ion Iliescu îşi deschidea sufletul în emisiunea „Poveştiri adevărate”, difuzată la Acasă TV. Acea apariţie pe micile ecrane nu era întâmplătoare. Ea simboliza aniversarea celor 6 decenii în care Ion Iliescu şi Nina au fost unul lângă altul la bine şi la rău.

Printre altele, fostul preşedinte al PDSR a rememorat şi care a fost singura beţie cruntă din viaţa lui, despre care Nina nu a ştiut. S-a întâmplat în perioada studenţiei, înainte de căsătorie. De asemenea, el a povestit şi când a sărutat-o prima oară pe soţia lui şi ce loc a ales pentru gestul îndrăzneţ.

Totodată, Ion Iliescu – care e mai mare cu o zi decât soţia lui, născută tot în 1930, dar pe 4 martie – a completat că nunta a fost „modestă”. Mai departe, nonagenarul a povestit că unul dintre marile teste ale relaţiei lor a fost în cei 3 ani în care el a fost vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, retrogradare venită la ordinele lui Nicolae Ceauşescu.

Nina Iliescu, o femeie cum rar se întâlneşte azi

Atunci, între 1971-1974, Nina a făcut naveta săptămânal de la Bucureşti la Timişoara pentru a-i fi aproape. Ulterior, comunicarea lor a fost afectată de faptul că ştiau că erau ascultaţi de Securitate.

„Am avut o singură experiență de acest gen. Eram student, încă nu învățasem limba rusă și rușii, foarte amabili și foarte prietenoși – era ziua de naștere a unui coleg de camera -, și mă rog, ca rușii, cu stacana de vodcă, și apoi unul de lichior de trandafiri care m-a făcut praf…

Eram și la etajul 5. Ei, după ce am terminat masa, au plecat să se aerisească. Eu n-am coborât. Mi-a fost greu să ajung la capătul culoarului unde erau chiuvetele, să mă spăl pe față”, a spus Iliescu, care a subliniat că Nina nu a văzut atunci în ce stare era.

„Ea era în alt cămin. Ulterior am căpătat o cameră împreună. Eram în cartiere diferite. Era înainte de căsătorie. Deci a fost un singur experiment în viață când am fost și eu beat. A doua zi eram înnebunit după ceva acru.

Mahmurul Ion şi primul gând după beţie

M-am dus pe la bufetele din clădirea Institutului (n.r. – Institutul Politehnic București), dar n-aveau nimic acru. M-am dus la un magazin alimenta. Văzusem niște borcane cu murături. Am văzut unul mare de cinci litri şi l-am luat acasă, dar erau tratate altfel, nu cu sare”, a completat Iliescu.

Povestea de dragoste a unuia dintre cele mai longevive cupluri din România a început la 18 ani. „Ne-am cunoscut la 18 ani, eram elevi amândoi. Ea la Haşdeu, eu la Spiru Haret. Eram activi și unul, și celălalt. Primul sărut, ca la fiecare, în Parcul Cișmigiu. Și apoi plimbările prin Parcul Carol. Eu locuiam în Piața Filaret și mergeam deseori în parcul vecin”, a spus Iliescu.

„După cel de-al doilea an de studenție, în 1951, pe 21 iulie, am decis să ne căsătorim Pe vremea aceea nu aveam nimic. Nu ne puteam permite nunțile de azi. Am mers împreună cu cele două mame și două mătuși. În prima zi, în apartamentul de bloc din Piața Filaret, la noi acasă.

Câțiva din partea mea, câțiva din partea ei și a doua zi, la ei acasă, în cartierul Giulești, la o casă, sub o boltă de viţă, iarăși cu membrii celor două familii. La mine acasă au venit doar doi prieteni. Un unchi de-ai mei a venit cu un violonist din Oltenița, că noi am locuit acolo, în apropierea cartierului vesel al lăutarilor. Și un prieten a venit și ne-a întreținut.”

Elena Ceauşescu a bântuit-o mult timp pe Nina

În ceea ce priveşte perioada petrecută la Timişoara, Iliescu a completat: „Atunci nu erau cinci zile lucrătoare, ci șase. Se urca în tren seara și se întorcea luni dimineață. N-a fost ușor trei ani și jumătate. Căpătasem un obicei: când vroiam să ne comunicăm ceva mai discret, ne duceam în baie și dădeam drumul la apă.”

În interviul din 2011 a fost lămurit şi misterul pentru care doamna Nina a preferat să nu apară decât foarte, foarte rar alături de soţul ei. „Avusesem o experiență nenorocită cu o Elena care a creat o reacție de respingere în societatea românească și a zis că nu vrea în niciun fel să fie afectată de comparații posibile. Și eu cred că a fost o decizie corectă”, a completat Iliescu.

În ceea ce priveşte episoadele de gelozie prezente în multe cupluri, fostul preşedinte a declarat: „Am depășit etapele astea. Au fost în anii tinereții., când sentimentele de gelozie sunt mai puternice. Dar noi am trecut prin atâtea în viață încât…”

Altfel, amintim că Ion Iliescu este văr cu bulibașa din Sibiu și a avut trei frați. De asemenea, Ion Iliescu a fost la un pas să fie împuşcat în 1991, la Palatul Cotroceni.

Ion Iliescu către Paul Niculescu-Mizil, cu o zi înainte de a fi arestat: „Să fii demn, Paule, acolo!”