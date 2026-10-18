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Inter Milano, echipa lui Cristian Chivu, ar putea avea un investitor din Qatar. Ce avere se află în spatele negocierilor

Inter Milano, echipa lui Cristian Chivu, ar putea avea un investitor din Qatar. Ce avere se află în spatele negocierilorSursa foto: Facebook/Inter Milano
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Din cuprinsul articolului

Inter Milano, echipa pregătită de Cristian Chivu, ar putea avea un nou investitor. Potrivit cotidianului italian Corriere della Sera, un fond din Qatar și-a exprimat interesul față de Oaktree, actualul proprietar al clubului, pentru achiziția unei participații minoritare. Discuțiile nu au depășit, deocamdată, stadiul unor contacte verbale.

Al Mirqab, fondul din Qatar interesat de Inter Milano

Numele vehiculat în legătură cu posibila tranzacție este Al Mirqab, un „family office” cu sediul în Doha, care administrează averea șeicului Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, fost prim-ministru al Qatarului.

O eventuală investiție la Inter s-ar înscrie în seria operațiunilor imobiliare realizate de șeic și de structurile sale de investiții în Italia. Până în prezent, însă, nu a fost anunțat un acord pentru preluarea unei participații la clubul milanez.

Investiții de peste un miliard de euro în proprietăți din Italia

În aprilie, Al Mirqab a cumpărat 80% din clădirea de la numărul 8 de pe Via Monte Napoleone, una dintre cele mai cunoscute străzi comerciale din Milano. Proprietatea a fost achiziționată de la grupul francez Kering, pentru 1,1 miliarde de euro.

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Câteva luni mai târziu, fondul a cumpărat și fosta proprietate a lui Silvio Berlusconi, într-o tranzacție estimată la aproximativ 350 de milioane de euro.

Aceste achiziții reprezintă contextul în care a apărut informația privind interesul pentru Inter Milano, fără ca o investiție în club să fie confirmată.

Cât valorează Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu

Cristian Chivu

Sursa foto: Facebook/Inter Milano

Inter a încheiat sezonul 2025-2026 cu venituri de 518 milioane de euro și un profit de 22,7 milioane de euro.

Evaluările privind valoarea clubului diferă în funcție de metodologia folosită. Forbes estimează valoarea campioanei Italiei la aproximativ 1,5 miliarde de euro, inclusiv datoriile, în timp ce Football Benchmark o evaluează la 2,1 miliarde de euro.

Posibila tranzacție este discutată și într-un moment important pentru infrastructura fotbalului din Milano. Inter și AC Milan urmează să prezinte fațada viitorului stadion până la sfârșitul lunii octombrie.

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