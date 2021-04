Potrivit Antena 3, acordeonistul Ion Onoriu, soțul Gabrielei Luncă, numele real al artistei, va fi deshumat și va fi înmormântat tot marți, simultan cu Gabi, în Cimitirul Dămăroaia. Aceasta a fost dorința artistei.

Înmormântarea cântăreței va fi una impresionantă și va include un spectacol religios, porumbei albi, covor roșu. Apropiații familiei spun că s-au obținut aprobări pentru un concert penticostal în ziua îmormântării. Aceleași surse precizează că ar urma să fie construit un centru de ajutor în memoria cântăreței.

Faimoasa cântăreață de muzică lăutărească era infectată cu SARS-CoV-2

Informația a fost confirmată, vineri seară, de Spitalul Judeţean Ilfov. Gabi Luncă a fost una dintre cele mai renumite cântărețe de muzică populară și lăutărească din România. Fiica sa, Rebeca Onoriu, a făcut anunțul decesului mamei intermediul unui mesaj pe pagina sa de Facebook.

“După 23 ani, din nou împreuă! Cântă împreună Celui pe care L-au iubit și L-au slujit o viață întreagă! O să ne revedem…”, a scris Rebeca Onoriu.

”Nu i-am spus că e vorba de Covid, i-am spus că e vorba de pneumonie”

Internată mai întâi la Spitalul “Matei Balş”, Gabi Luncă a fost ulterior transferată la Spitalul Judeţean Ilfov, unde cu greu s-a găsit cu un loc liber pentru ea, la ATI Solista de 81 de ani se afla sub observaţia medicilor de la SJ Ilfov şi era în stare stabile, relata Rebeca Onoriu.

‘Este stabilă, cooperantă, nu este intubată, Slavă Domnului, însă are nevoie de masca aceea de oxigen. Am stat de vorbă în fiecare zi, însă nu am obosit-o foarte mult la telefon, ea fiind cu acea mască. (…) Mă tem. Avem de-a face cu un Covid şi atunci mă tem să fac declaraţii, dar din respect pentru publicul mamei, aş vrea să fie informaţii corecte. Da, întradevăr, au fost două teste pozitive. Ne-am internat acum 4 zile şi Dumnezeu este medic peste medici. Aşteptăm vindecarea”, declara în urmă cu câteva zile Rebeca Onoriu, pentru Antena 3.

Familia era îngrijorată, întrucât Gabi Luncă a avut în trecut cancer mamar şi se temea că este vulnerabilă în faţa virusului SARS-CoV-2. Din păcate, temerile familiei s-au adeverit.