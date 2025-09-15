Infiltrare surprinzătoare la Kupiansk. Conducta de gaz, drum către oraș

Trupele rusești au reușit să pătrundă în orașul Kupiansk, din regiunea Harkov, utilizând o metodă neobișnuită: o conductă de gaz, potrivit datelor publicate pe 12 septembrie de Kyiv Independent.

Manevra arată dorința Moscovei de a surprinde apărarea ucraineană prin tactici neconvenționale, în timp ce luptele continuă intens în zonă.

Potrivit sursei citate, infiltrații au intrat în conductă în apropierea satului Lyman Pershyi, aflat sub ocupație rusă și situat la doar opt kilometri de Kupiansk.

Prin această rută, au evitat râul Oskil, care separă cele două localități și constituie o barieră naturală pentru ofensiva terestră.

Soldații ar fi ieșit la suprafață lângă satul Radkivka, la marginea Kupianskului, „fără pierderi semnificative”. De acolo, s-au deplasat spre o pădure din apropiere, apoi s-au dispersat în interiorul orașului.

Deep State a raportat că trupele ruse și-au amenajat deja poziții pentru operarea dronelor.

Operațiunea nu a fost una simplă: militarii ar fi folosit bănci cu roți special concepute și chiar trotinete electrice pentru a se deplasa prin conductă.

De-a lungul traseului ar fi fost amenajate puncte de odihnă și realimentare, deoarece traversarea completă poate dura până la patru zile.

Pe 13 septembrie, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat că ieșirea conductei folosite de ruși a fost securizată.

Oficialii au subliniat că accesul nu duce direct în Kupiansk și au transmis că „situația din oraș și din împrejurimi se află sub controlul armatei ucrainene”.

Cu toate acestea, trupele rusești continuă să se concentreze pe frontul de nord al orașului.

Armata ucraineană derulează o operațiune de contrasabotaj în interiorul localității, iar în exterior desfășoară misiuni de tip „căutare și lovire” de mai bine de două săptămâni.

În cadrul acestor acțiuni, Kievul a raportat eliminarea a 395 de soldați ruși, dintre care 288 au fost confirmați ca morți.

Kupiansk, aflat la 104 kilometri est de Harkiv, are o importanță strategică și simbolică. Localitatea a fost ocupată la începutul invaziei ruse din 2022, dar a fost eliberată în septembrie același an, în timpul contraofensivei ucrainene.

De atunci, orașul a devenit ținta constantă a atacurilor ruse, inclusiv cu bombe ghidate, artilerie, sisteme de rachete și drone FPV.

Infrastructura este aproape complet distrusă: electricitatea, gazul și apa curentă lipsesc în mare parte, iar aproximativ 1.800 de civili mai locuiau acolo luna trecută.

Nu este prima dată când armata rusă folosește conductele ca mijloc de infiltrare. Strategia a mai fost observată în bătălia pentru Avdiivka, iar în martie 2024 aproximativ 100 de militari au folosit o conductă în regiunea Kursk, Rusia, pentru a lovi poziții ucrainene la Sudja.

Deși manevra de la Kupiansk demonstrează ingeniozitatea trupelor ruse, riscurile rămân considerabile. Controlul asupra ieșirii conductei de către armata ucraineană arată că aceste metode nu garantează succesul strategic pe termen lung.

Pentru moment, Kupiansk rămâne sub control ucrainean, însă situația reflectă presiunea continuă a Rusiei și adaptarea constantă a ambelor tabere într-un conflict care intră în al treilea său an.