UniCredit a decis să-și lichideze afacerile din Rusia, în loc să le vândă

Una dintre puținele instituții bancare cu capital european care mai activează pe piața din Rusia a decis să își încheie prezența prin lichidarea afacerii, renunțând la varianta unei eventuale vânzări, informează ru.themoscowtimes.

Grupul bancar italian UniCredit a renunțat la planul de vânzare a sucursalei sale din Rusia și ia în calcul varianta lichidării acesteia, potrivit unor surse apropiate situației citate de Kommersant.

Aceleași surse susțin că această soluție ar fi mai avantajoasă financiar, întrucât o eventuală vânzare ar fi generat pentru UniCredit încasări de doar aproximativ 10% din capitalul băncii, din cauza discounturilor impuse și a obligațiilor de plată stabilite de autoritățile ruse.

În prezent, procesul de reducere a activității este deja în desfășurare: activele sunt vândute treptat, rețeaua teritorială este restrânsă, iar operațiunile de retail din mai multe regiuni au fost limitate.

De asemenea, și segmentul corporativ este diminuat, iar o parte din personal, inclusiv manageri de relații cu salarii ridicate, a fost deja disponibilizat sau este în curs de restructurare, au precizat sursele pentru publicație.

După închiderea completă a operațiunilor, capitalul rămas al UniCredit Bank din Rusia ar urma să fie blocat în așa-numite conturi de tip C. Totuși, specialiști juridici citați de Kommersant afirmă că aceste fonduri ar putea fi utilizate ulterior într-un mecanism de compensare sau schimb pentru active rusești înghețate în străinătate.

Decizia vine în contextul în care, în iulie 2025, o instanță din Italia a obligat UniCredit să își încheie prezența pe piața rusă în termen de nouă luni. În luna noiembrie, directorul general al grupului, Andrei Orchel, a afirmat că banca depune „eforturi de amploare” pentru a se conforma sancțiunilor internaționale impuse entităților rusești.

El a subliniat că instituția financiară acționează cu maximă prudență, încercând în același timp să nu își piardă operațiunile din Rusia, evaluate la aproximativ 3,8 miliarde de euro. În prezent, UniCredit Bank se numără printre puținele bănci europene care mai au activitate pe piața rusă, în contextul continuării conflictului declanșat de războiul din Ucraina.

Într-o prezentare destinată investitorilor pentru anul 2025, UniCredit a arătat că a avut o reducere importantă a activităților din Rusia. Datele arată că volumul plăților transfrontaliere procesate de divizia locală a scăzut abrupt, de la peste 25 de miliarde de euro în martie 2022, până la sub 5 miliarde de euro la finalul lui 2025.

În același interval, expunerea pe segmentul de credite s-a redus considerabil, de la 6,9 miliarde de euro la aproximativ 600 de milioane de euro, iar depozitele au coborât de la 7,8 miliarde de euro la circa 500 de milioane de euro. Totodată, numărul angajaților a continuat să se contracte, ajungând la 1.560 la sfârșitul lui 2025, ceea ce reprezintă o scădere de aproape 40% față de anul anterior.

După debutul conflictului din Ucraina, UniCredit, asemenea altor instituții bancare occidentale, și-a anunțat intenția de a ieși de pe piața rusă. Cu toate acestea, procesul de retragere s-a dovedit dificil, iar puține grupuri financiare au reușit să își finalizeze vânzarea filialelor, printre acestea numărându-se Société Générale, ING și Goldman Sachs.

În primăvara anului trecut, au existat discuții privind preluarea subsidiarei rusești a UniCredit de către entități din Emiratele Arabe Unite, însă tranzacția a fost ulterior suspendată, pe fondul suspiciunilor legate de posibile legături ale cumpărătorilor cu interese rusești.