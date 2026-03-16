UniCredit a pus ochii pe Commerzbank. Sunt 35 de miliarde de euro în joc

Banca italiană UniCredit a anunțat luni printr-un comunicat lansarea unei oferte de preluare pentru Commerzbank, evaluată la aproximativ 34,7 miliarde euro, însă oficialii italieni au spus că nu urmăresc, cel puțin în această etapă, obținerea controlului total asupra instituției financiare germane.

Conform comunicatului transmis de UniCredit, oferta ar putea crește participația sa în Commerzbank peste pragul de 30%, dar fără a atinge nivelul care să confere control deplin. În legislația germană, depășirea acestui prag obligă banca să lanseze o ofertă publică de preluare, un mecanism menit să protejeze investitorii minoritari.

Oferta propune schimbul a 0,485 acțiuni UniCredit pentru fiecare acțiune Commerzbank, ceea ce ar echivala cu aproximativ 30,8 euro pe acțiune, potrivit calculelor Bloomberg. Această tranzacție ar valorifica banca germană la aproape 35 de miliarde de euro.

În cadrul unei conferințe cu analiști, CEO-ul UniCredit, Andrea Orcel, a explicat că banca are flexibilitatea de a lansa oferta completă dacă va considera oportun: „Nu anticipăm, în acest moment, să facem un astfel de pas. Dar da, avem libertatea să o facem”, a spus el.

Decizia finală privind aprobarea ofertei și stabilirea prețului va reveni autorității germane de supraveghere financiară, BaFin, care va analiza tranzacția în zilele următoare.

Preluarea Commerzbank ar permite UniCredit să creeze un important jucător pe piața bancară germană, combinând operațiunile Commerzbank cu cele ale băncii germane a UniCredit, HVB. Această mișcare ar întări poziția UniCredit în Germania și ar consolida semnificativ portofoliul său european.

Totuși, guvernul german, care deține o participație în Commerzbank, și-a exprimat în repetate rânduri opoziția față de o eventuală preluare de către banca italiană, subliniind că orice tranzacție trebuie să protejeze interesele statului și stabilitatea sectorului bancar local.

Commerzbank este una dintre cele mai mari bănci din Germania și una dintre instituțiile financiare importante din Europa. Banca oferă servicii bancare pentru persoane fizice, companii și instituții, inclusiv credite, conturi curente, investiții și servicii de finanțare pentru afaceri.

Commerzbank a fost fondată în 1870, în orașul Hamburg, iar în prezent sediul central se află la Frankfurt am Main, unul dintre principalele centre financiare ale Europei.