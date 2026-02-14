În interiorul Ilma, prima navă de croazieră de cinci stele din lume. Rezervările ajung și la 13.000 de euro. Luxul orbitor în care se scaldă pasagerii | Video

Ilma, navă de croazieră a colecției The Ritz-Carlton Yacht Collection, a scris istorie și a devenit prima din lume distinsă cu Forbes Travel Guide Five-Star, potrivit forbes.com. În ce lux orbitor se scaldă pasagerii, care, în funcție de itinerariu, plătesc o mică avere.

Pe Ilma nu există baruri aglomerate, cazinouri zgomotoase sau cinematografe impunătoare. Nava cu 448 de pasageri este dotată doar cu apartamente de lux. Totul a fost gândit pentru a oferi o experiență intimă, apropiată de atmosfera unui yacht privat sau a unui hotel boutique, în care serviciul personalizat și atenția la detalii fac diferența.

Ilma oferă 224 de apartamente de lux, fiecare cu terasă privată. Spațiile, proiectate de AD Associates din Londra, includ produse de baie Diptyque sau Bvlgari, cadă separată cu săruri de baie, uscător Dyson și aparat Nespresso. Minibarul este personalizat cu șampanie, iar oaspeții primesc surprize pe parcursul călătoriei, de la geantă tote la seturi de îngrijire și ciocolată premium.

Cinci restaurante și șapte baruri așteaptă pasagerii, printre care Seta su Ilma, Italian Fine Dining, și The Beach House, cu preparate fusion din America de Sud și Centrală, semnat de chef Michael Mina. Spa-ul oferă 11 camere de tratament, dintre care cinci în aer liber, iar marina cu platformă hidraulică le permite oaspeților să înoate, să facă kayaking sau paddleboarding direct în mare.

Excursiile la sol sunt gândite să fie experiențe exclusive. Croazierele la Atena, de exemplu, includ o petrecere privată la plaja Alemagou din Mykonos, cu cocktailuri, muzică live și apus de soare spectaculos.

Ilma atrage oaspeți mai tineri decât media luxului de croazieră, cu o vârstă medie de 54 de ani, mulți aflați pentru prima dată pe mare, atrași de intimitate, cultură și un ritm relaxat de explorare.

Prețul unui bilet pe nava de croazieră The Ritz-Carlton Yacht Collection „Ilma” variază mult în funcție de traseu, durata croazierei și tipul de apartament. Spre exemplu, pentru o excursie de nouă nopți la Veneția, pasagerul trebuie să achite aproape 13.000 de euro.

De asemenea, o excursie la Atena costă 11.000 de euro de persoană.

“Recunoașterea ca prima navă de croazieră de cinci stele din lume reflectă ani de muncă, excelență operațională și dedicare”, a spus Ernesto Fara, președinte și CEO al The Ritz-Carlton Yacht Collection.