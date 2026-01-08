Impozite de lux în Colentina. Un român, nevoit să plătească 800.000 de lei

Anul a început cu o surpriză neplăcută pentru mii de români, care au descoperit că impozitele locale afișate de autorități au crescut brusc, în unele cazuri fără nicio explicație clară, potrivit actualizărilor de pe Ghișeul.ro.

Actualizarea noii grile de calcul, aplicată de la 1 ianuarie, a generat confuzie, sume contradictorii și situații absurde, în care contribuabilii s-au trezit cu restanțe după ce își achitaseră deja obligațiile fiscale.

Cele mai multe reclamații vin din Capitală, unde platformele online și ghișeele fizice au afișat valori diferite de la o zi la alta. În unele cazuri, impozitele aproape s-au dublat peste noapte, iar cetățenii spun că nu au primit nicio informare oficială înainte de modificări.

Unul dintre cele mai șocante exemple vine din Sectorul 2 al Capitalei. Un bucureștean a descoperit că are de achitat un impozit de peste 800.000 de lei pentru un apartament cu trei camere situat în zona Colentina. Mai mult, aceeași sumă a fost afișată și pe numele soției sale, ceea ce a dus la un total de aproximativ 1,6 milioane de lei pentru o singură proprietate.

Bărbatul a sesizat imediat neregula și a depus o petiție online, însă spune că, până în prezent, valorile afișate nu au fost corectate.

„Când s-au anunțat că s-au afișat impozitele, a fost o mică vâlvă printre prieteni. Când ne-am uitat… 800 și ceva de mii de lei”, a relatat acesta, explicând că nu a fost contactat de autorități pentru clarificări.

La ghișeu, explicația oferită de angajații Direcției de Taxe și Impozite a stârnit și mai multă revoltă: cetățeanului i s-a spus că vina îi aparține, pentru că s-a grăbit să plătească înainte ca noile calcule să fie finalizate conform grilei actualizate.

Situația nu este una izolată. Mai mulți contribuabili au semnalat că sumele afișate pe platforma Ghișeul.ro s-au modificat în timp real, uneori chiar în aceeași zi. Un alt bucureștean a povestit că dimineața avea de achitat un impozit de aproximativ 1.200 de lei pentru un apartament de 100 de metri pătrați, iar seara suma era deja mai mare cu 100 de lei.

Într-un alt caz, un contribuabil care plătise deja 780 de lei pentru impozitele aferente locuinței, terenului și autoturismului a fost informat ulterior că mai are de achitat o diferență de peste 100 de lei pentru clădire. Alte persoane reclamă modificări succesive ale impozitului pe clădire în interval de doar câteva zile, fără notificări sau explicații oficiale.

Autoritatea pentru Digitalizarea României, instituția care coordonează funcționarea platformei Ghișeul.ro, a transmis că disfuncționalitățile nu sunt izolate și că probleme similare au fost raportate la nivel național. Cu toate acestea, explicațiile tehnice nu au reușit să calmeze nemulțumirea contribuabililor, care reclamă lipsa de transparență și de predictibilitate.

Specialiștii atrag atenția că obligația fiscală a contribuabililor este stabilită prin decizia de impunere, document care, potrivit legii, este emis până la data de 31 martie. După acest termen, însă, cei care nu și-au achitat taxele pierd bonificația de 10% acordată pentru plata anticipată.

În acest context, mulți români spun că s-au grăbit să plătească tocmai pentru a beneficia de reducere, iar acum sunt penalizați pentru erori care nu le aparțin.

Scandalul a ajuns și pe masa conducerii administrației locale. Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a intervenit public și a cerut sancționarea celor responsabili pentru situația creată la Direcția Generală de Impozite și Taxe.

„Bâlbâiala Direcției Generale de Impozite și Taxe Sector 2, care a afișat sume diferite de plată pentru contribuabili, este inacceptabilă”, a declarat edilul, care și-a cerut scuze față de cetățenii afectați. Acesta a anunțat declanșarea unei cercetări disciplinare și a dat asigurări că procesul de calcul a fost finalizat și nu ar mai trebui să apară sincope.

În ciuda explicațiilor oficiale, mulți români rămân sceptici și reclamă lipsa unor informații clare privind modul de calcul al noilor impozite. Schimbările bruște, valorile contradictorii și pasarea responsabilității către cetățeni au amplificat neîncrederea în instituțiile statului.