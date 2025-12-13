Imagini care contrazic doliul. Cum a fost surprins presupusul soț al Rodicăi Stănoiu

Moartea Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției, la vârsta de 86 de ani, continuă să provoace controverse și întrebări fără răspuns. În centrul atenției publice se află un bărbat în vârstă de 33 de ani, despre care apropiații susțin că ar fi fost chiar soțul fostului demnitar, o ipoteză care capătă noi nuanțe odată cu apariția unor imagini recente.

Deciziile luate de acesta imediat după decesul Rodicăi Stănoiu au stârnit reacții puternice atât în spațiul public, cât și în cercurile apropiate fostului ministru.

Potrivit mai multor surse apropiate familiei, înmormântarea Rodicăi Stănoiu ar fi fost organizată fără prezența preoților și fără efectuarea unei autopsii. În același timp, au fost formulate acuzații privind izolarea fostului ministru de prieteni și colaboratori în ultimele luni de viață, precum și externarea acesteia din spital în momente considerate delicate.

Toate aceste decizii au fost catalogate de unii dintre apropiați drept inexplicabile și grăbite, alimentând suspiciuni și amplificând tensiunea din jurul cazului.

În timp ce dezbaterea publică continuă, bărbatul aflat în centrul scandalului a fost surprins în mai multe rânduri în spațiul public. Imaginile obținute de Cancan.ro îl arată în ipostaze care contrastează cu așteptările legate de comportamentul unei persoane aflate în doliu.

A fost văzut la cumpărături, însoțit de părinții săi și de un copil a cărui identitate nu este cunoscută. Scenele surprinse sugerează o atmosferă relaxată, lipsită de semne evidente de suferință, într-un moment în care cazul Rodicăi Stănoiu este intens discutat la nivel național.

În aceeași zi, bărbatul a fost observat ieșind de la o sală de sport, preocupat de aspectul său. În trafic, a fost văzut conducând un autoturism modest, însă un detaliu a atras atenția imediat: un ceas Rolex Daytona cu brățară de aur, estimat la peste 30.000 de euro.

Pe parcursul deplasărilor, acesta a vorbit aproape constant la telefon. La un moment dat, și-a tras gluga pe cap, gest interpretat de unii drept o încercare de a evita atenția, pentru ca apoi să renunțe la ea, continuându-și convorbirile.

Un element-cheie surprins în imagini este o verighetă purtată pe inelarul mâinii stângi. Apariția acesteia vine în contextul declarațiilor făcute anterior de avocata Alice Drăghici, apropiată a Rodicăi Stănoiu, care a sugerat existența unei legături legale între fostul ministru și tânărul de 33 de ani.

Prezența inelului pare să întărească ipoteza că relația dintre cei doi nu ar fi fost doar una sentimentală, ci ar fi avut și un cadru juridic, aspect care nu a fost confirmat oficial până în acest moment.

După mai multe minute de convorbiri telefonice intense, bărbatul a fost văzut intrând grăbit într-un imobil, părând tensionat. Ancheta oficială privind circumstanțele morții Rodicăi Stănoiu nu a fost anunțată public, iar lipsa unor clarificări oficiale menține cazul într-o zonă a speculațiilor.