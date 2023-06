Ilie Năstase știe de ce este amânat procesul Simonei Halep. Ce trebuie să facă sportiva

Simona Halep a fost acuzată în urmă cu aproape un an că s-a dopat, dar cazul sportivei nu a fost judecat nici până acum la Tribunalul Independent Sport Resolutions de la Londra. Mai mult decât atât, procesul jucătoarei de tenis a fost amânat în repette rânduri. Ilie Năstase a declarat că situația în care Simona Halep se află este una destul de complicată și că avocații fostului număr unu în ierarhia mondială au avut o abordare greșită. Fostul sportiv susține că procesul este amânat pentru că Halep provine din România.

„E complicată situaţia ei. Cum spunea şi domnul Ţiriac, trebuia să se grăbească la început, pentru că apoi au tocat-o. Cu cât o lungeşti, cu atât o să aştepte mai mult ca să poată să joace tenis din nou. Se tergiversează pentru că e româncă! Când mi-au spus că sunt rasist, am terminat în trei zile subiectul, pentru că ne-am dus peste ei. Aşa trebuia să se facă şi în acest caz, dar acum e prea târziu. Simona trebuie să stea la mâna unora care decid şi care nu sunt prea corecţi”, a spus Ilie Năstase.

Alte jucătoare de tenis nu au fost sancționate pentru dopaj

Ilie Năstase a mai adăugat că Simona Halep nu va uita să joace tenis chiar dacă nu a mai avut un meci oficial de aproape opt luni. Fostul sportiv a susținut că știe alte jucătoare de tenis care au fost acuzate de dopaj și în cazul lor nu s-a întâmplat absolut nimic. Năstase crede că Halep o să revină în ierarhia mondială și speră ca dubla câștigătoare de Grand Slam să poată juca la US Open. Ultimul meci oficial al Simonei a fost chiar la acest turneu de Grand Slam.

Ştiu nişte jucătoare de tenis din alte ţări care au fost prinse şi nu s-a făcut absolut nimic. Simona n-o să uite tenisul în opt luni, trebuie să-şi vadă de antrenamente şi să sperăm că decizia va fi luată în curând. Poate că o să joace la US Open. Simona o să-şi revină, a fost numărul 1, nu poţi să fii mereu numărul 1… dar ea are calităţi să fie din nou numărul 1”, a declarat Ilie Năstase pentru DigiSport.ro.