Simona Halep stârnește speranțe cu gestul său. Ce au relatat americanii despre revenirea spectaculoasă a campioanei noastre pe teren

Gestul său a fost considerat un semnal pozitiv, iar experții au remarcat posibilitatea unei reveniri remarcabile a sportivei noastre pe teren.

Simona Halep, campioana României, a fost suspendată provizoriu de către Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA), în urma descoperirii unei substanțe interzise în corpul său, Roxadustat, la US Open 2022.

Această decizie a determinat absența sportivei de pe teren începând din luna august a anului trecut, când a participat la un meci oficial împotriva Dariei Snigur la US Open. Cu toate acestea, suspendarea nu a împiedicat-o pe Simona Halep să-și continue antrenamentele.

Presa americană scrie despre o posibilă revenire a Simonei Halep pe teren

În prezent, Simona Halep s-a întors pe terenul de tenis al Academiei Patrick Mouratoglou, situată în sudul Franței, dar nu într-un context de competiție. Sportiva se antrenează intens în această perioadă, astfel că presa internațională speculează o posibilă revenire a jucătoarei.

„Alegerea de a se antrena pe hard este un semn că Simona așteaptă să concureze din nou după Wimbledon. Fără nicio îndoială, Halep are nevoie să rămână în formă pentru a fi pregătită să pătrundă într-o competiție acerbă. Ultima dată când ea a jucat într-un meci oficial a fost în urmă cu aproape un an, la US Open, contra Dariei Snigur”, a notat Tennis World USA.

În luna mai a acestui an, Simona Halep, fostul lider mondial al tenisului feminin, trebuia să se prezinte la o audiere, însă aceasta a fost amânată până la sfârșitul lunii iunie. Numai că, audierea a fost reprogramată din nou și va avea loc cu o lună mai târziu. În plus, după aproape un an de absență pe terenul de tenis, există riscul ca sportiva română să fie exclusă din clasamentul WTA.

Simona Halep, fostul lider al clasamentului WTA, a suferit deja înfrângeri importante după ce a ratat participarea la Roland Garros. Din păcate, veștile negative continuă să apară. Absența sa de la turneele de la Birmingham și Bad Homburg o expune riscului de a pierde alte 220 de puncte în clasament, potrivit Cancan.