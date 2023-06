„Dușmanul” campioanei Simona Halep, în mijlocul unui scandal cu meciuri trucate. Cine nu o lasă, de fapt, să revină pe teren

Simona Halep a fost suspendată pentru dopaj în octombrie 2022. Campioana României a strâns probe care să-i demonstreze nevinovăția, însă acestea nu au fost acceptate. După a treia încercare, Halep s-a revoltat public:

„Au trecut șapte luni de când am fost suspendată inițial, deși am toate dovezile din decembrie. Nu cer tratament special. Vreau doar să fiu judecată: cât mai trebuie să aștept? Am trimis dovezile la Federația Internațională de Tenis (ITF) și ei le-au refuzat”, a reclamat Simona Halep.

„Dușmanul” campioanei Simona Halep se află în mijlocul unui scandal de trucare de meciuri

Simona Halep a reclamat public faptul că amânarea repetată a audierilor nu îi distruge doar reputația, ci și pe ea ca sportivă. Însă, în spatele acestor lucruri se află o persoană cu un trecut cel puțin dubios.

Acuzațiile lansate de Simona Halep către ITF fac referire bineînțeles și la David Haggerty, președintele Federației Internaționale de Tenis, ales în septembrie 2015.

Însă, reputația lui David Haggerty nu este una chiar bună. Acesta a fost acuzat în 2016, alături de Agenția de Integritate a Tenisului, că nu și-au dat interesul pentru a împiedica blaturile din tenis.

Potrivit Reuters, aceste acuzații au fost aduse de organizațiile care monitorizează fair-play-ul în tenis. Din păcate, după doi ani de anchetă, nu s-a ajuns la niciun rezultat important.

„Mai mult de 40 de meciuri de tenis profesionist au fost semnalate de casele de pariuri internaționale pentru potențiale meciuri trucate în doar trei luni. (…)

Lista conține peste 350 de nume, inclusiv cel puțin 10 care au jucat la Australian Open în 2016”, potrivi unui articol din abc.net apărut în martire 2016.

Patrick Mouratoglousare în apărarea elevei sale

Atât Simona Halep, cât și Patrick Mouratoglou, au evitat de-a lungul timpului să vorbească despre scandalul de dopaj. Cu toate acestea, după ce-a de treia amânare a audierilor, antrenorul de tenis nu s-a mai putut abține:

„Regulile pe care ITIA sau ITF le-au făcut spun că atunci când ești suspendat provizoriu, așa cum este cazul Simonei, ești îndreptățit să ai parte de o audiere cât mai rapidă. Eu spun că nu respectă regulile, ceea ce este cu adevărat șocant. Simona nu a cerut în niciun moment vreun tratament special, a cerut doar să-și poată prezenta punctul de vedere alături de experții care o reprezintă”, a explicat antrenorul Simonei Halep potrivit sport.hotnews.ro