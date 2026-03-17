Ilan Laufer și copiii lui, loviți pe trecerea de pietoni. Fostul ministru se afla cu gemenii pe trotinetă
- Bianca Ion
- 17 martie 2026, 10:42
Ilan Laufer a fost implicat într-un incident rutier după ce a fost lovit de o mașină în timp ce se afla pe o trotinetă electrică, alături de cei doi copii ai săi, la o trecere de pietoni. Potrivit informațiilor, acesta ar fi încercat să traverseze regulamentar în momentul în care o șoferiță l-ar fi acroșat. Din fericire, impactul nu a fost unul grav, iar Ilan Laufer nu a suferit răni serioase.
