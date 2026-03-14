Ideea unirii României cu Republica Moldova nu ar fi sustenabilă din punct de vedere economic, susține Vladimir Lipaev, ambasadorul Federației Ruse la București. Diplomatul a explicat pentru TASS că „Moldova este una dintre cele mai sărace țări din Europa” și că Bucureștiul nu și-ar putea permite financiar procesul.

Lipaev a explicat că nivelul scăzut de dezvoltare al Moldovei ar genera dificultăți bugetare pentru România.

„ „Moldova modernă este una dintre cele mai sărace țări din Europa, în mare parte din cauza politicilor echipei lui Sandu. Prin urmare, există îngrijorări că bugetul românesc pur și simplu nu va putea suporta costurile unificării. Se vorbește mai mult despre integrarea Moldovei prin aderarea la UE, ceea ce ar permite Bucureștiului să transfere o parte semnificativă a costurilor către partenerii săi”, a spus ambasadorul.

Diplomatul a amintit și de trecutul Moldovei, ca factor care afectează percepția populației asupra unirii. În secolul XX, Basarabia a trecut prin două ocupații românești, iar această experiență istorică, spune Lipaev, rămâne „un vaccin împotriva ideii de unificare” pentru cetățeni.

Ambasadorul Rusiei a acuzat România că promovează cu insistență „relația sa specială” cu Republica Moldova. Potrivit acestuia, prin intermediul elitelor politice loiale Bucureștiului, „românizarea” societății este urmărită cu vigoare și impusă efectiv.

„România vorbește neobosit despre „relația sa specială” cu Republica Moldova. Prin intermediul elitelor politice loiale Bucureștiului, „românizarea” societății este urmărită cu vigoare, literalmente impusă.

„Școlile predau limba românească, nu moldovenească, iar istoria românilor, nu a moldovenilor, este studiată, într-o lumină falsificată și distorsionată”, a continuat el.

Lipaev a adăugat că aproape toți politicienii de frunte, inclusiv președinta Maia Sandu, dețin pașapoarte românești, iar foști și actuali oficiali români ar fi numiți în funcții cheie în guvern. Diplomatul susține că Bucureștiul a plasat sub control direct sistemele de securitate, energetic și bancar ale Republicii Moldova.

În ianuarie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că ar susține un referendum pentru reunificare. Și președintele Nicușor Dan a afirmat că ar vota pentru, dar a precizat că momentan nu există o majoritate. Premierul Ilie Bolojan și-a exprimat și el votul afirmativ în cazul unui referendum.