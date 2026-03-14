International

Ideea unirii României cu Moldova, criticată de ambasadorul Rusiei la București: Bugetul românesc nu va putea suporta costurile

Comentează știrea
Sursa foto: Ministerul Justiției
Din cuprinsul articolului

Ideea unirii României cu Republica Moldova nu ar fi sustenabilă din punct de vedere economic, susține Vladimir Lipaev, ambasadorul Federației Ruse la București. Diplomatul a explicat pentru TASS că „Moldova este una dintre cele mai sărace țări din Europa” și că Bucureștiul nu și-ar putea permite financiar procesul.

Lipaev, despre unirea României cu Republica Moldova

Lipaev a explicat că nivelul scăzut de dezvoltare al Moldovei ar genera dificultăți bugetare pentru România.

„ „Moldova modernă este una dintre cele mai sărace țări din Europa, în mare parte din cauza politicilor echipei lui Sandu. Prin urmare, există îngrijorări că bugetul românesc pur și simplu nu va putea suporta costurile unificării. Se vorbește mai mult despre integrarea Moldovei prin aderarea la UE, ceea ce ar permite Bucureștiului să transfere o parte semnificativă a costurilor către partenerii săi”, a spus ambasadorul.

Lipev

Lipaev. Sursa foto: Facebook

Istorie și percepție publică

Diplomatul a amintit și de trecutul Moldovei, ca factor care afectează percepția populației asupra unirii. În secolul XX, Basarabia a trecut prin două ocupații românești, iar această experiență istorică, spune Lipaev, rămâne „un vaccin împotriva ideii de unificare” pentru cetățeni.

Topea sau nu laserul lui Ceaușescu tancurile rusești. Ce susține Serghei Mizil
Cum se tratează bolile psihice în România comparativ cu alte țări. Este haos în spitale
Ambasadorul Rusiei a acuzat România că promovează cu insistență „relația sa specială” cu Republica Moldova. Potrivit acestuia, prin intermediul elitelor politice loiale Bucureștiului, „românizarea” societății este urmărită cu vigoare și impusă efectiv.

„România vorbește neobosit despre „relația sa specială” cu Republica Moldova. Prin intermediul elitelor politice loiale Bucureștiului, „românizarea” societății este urmărită cu vigoare, literalmente impusă.

„Școlile predau limba românească, nu moldovenească, iar istoria românilor, nu a moldovenilor, este studiată, într-o lumină falsificată și distorsionată”, a continuat el.

Lipaev a adăugat că aproape toți politicienii de frunte, inclusiv președinta Maia Sandu, dețin pașapoarte românești, iar foști și actuali oficiali români ar fi numiți în funcții cheie în guvern. Diplomatul susține că Bucureștiul a plasat sub control direct sistemele de securitate, energetic și bancar ale Republicii Moldova.

Relația dintre România și Republica Moldova, prin ochii reprezentantului Rusiei

În ianuarie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că ar susține un referendum pentru reunificare. Și președintele Nicușor Dan a afirmat că ar vota pentru, dar a precizat că momentan nu există o majoritate. Premierul Ilie Bolojan și-a exprimat și el votul afirmativ în cazul unui referendum.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:27 - Piesa României la Eurovision, criticată pentru mesajul pe care l-ar ascunde. Fanii competiției au cerut descalificarea
14:19 - Noi detalii despre misteriosul vizitator extraterestru care bântuie sistemul nostru solar
14:12 - Grenadă de mână, găsită în curtea unui localnic din Harghita
14:01 - Topea sau nu laserul lui Ceaușescu tancurile rusești. Ce susține Serghei Mizil
13:53 - Patronul Realitatea, influență asupra lui George Simion. Eurodeputat AUR: Este ostaticul mai multor persoane din sistem
13:45 - Motivele pentru care Nina Hruşciova a ajuns pe lista „agenților străini” a Rusiei

HAI România!

Țambalul, interzis într-o corporație din România. Cum a fost dat afară un celebru lăutar
Cristian Diaconescu, despre mizele marilor negocieri: Se joacă tare, se joacă sus. Trebuie să fim acolo
Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice
Proiecte speciale