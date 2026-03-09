Nicușor Dan: Republica Moldova ar putea deveni membră UE mai repede decât se aștepta toată lumea

Republica Moldova. Republica Moldova ar putea deveni membră a Uniunii Europene mai devreme decât estimările oficiale, care indică anul 2030. Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că, în cazul în care există voință politică și sprijin constant, aderarea Chișinăului la blocul comunitar ar putea avea loc chiar în anul 2028.

Declarațiile au fost făcute în cadrul vizitei oficiale a președintelui român în Polonia, unde a avut întrevederi cu liderii politici locali. Într-un interviu pentru RFI, Nicușor Dan a subliniat progresul excepțional al Republicii Moldova în ultimii ani.

„Consiliul European și avem acest tip de discuții despre toate țările candidate, inclusiv cele din zona Balcanilor, apreciază efortul extraordinar pe care Moldova l-a făcut. Din această perspectivă, dacă există voință politică, aderarea poate să fie chiar în 2028. Dar haideți să vedem începutul procesului formal”, a declarat liderul de la Cotroceni.

Președintele român a explicat că există o suprapunere a parcursului european al Republicii Moldova și al Ucrainei, iar opoziția Ungariei față de intrarea Ucrainei poate influența ritmul proceselor. Nicușor Dan a menționat că situația se va clarifica după alegerile care vor avea loc foarte curând în Ungaria și care sunt urmărite cu atenție de întreaga regiune.

„Procesele se vor contura după alegerile din Ungaria, care sunt esențiale pentru contextul regional și european”, a adăugat acesta.

Referitor la posibila reunificare a Republicii Moldova cu România, președintele român a fost ferm: această idee nu reprezintă un plan de rezervă pentru parcursul european al Chișinăului. „Este o chestiune care ține de voința cetățenilor și, în acest moment, această voință nu există. Eu respect voința suverană a cetățenilor din Republica Moldova”, a reiterat Nicușor Dan.

Președintele României a subliniat importanța sprijinului Bucureștiului în parcursul european al Republicii Moldova, menționând că România rămâne cel mai important partener al țării vecine în acest proces. Întrebat despre măsurile pe care România le-ar putea lua pentru a susține Chișinăul în cazul unei noi crize energetice generate de tensiunile din Orientul Mijlociu, Nicușor Dan a explicat că se discută dezvoltarea conexiunilor energetice între cele două state.

„Situația este mult mai bună decât era acum 3-4 ani și peste un an-doi România va putea să asigure singură independența energetică împreună cu Republica Moldova. Cam asta este situația pe partea de energie”, a spus președintele român.

Președintele Nicușor Dan a efectuat vizita la Varșovia la invitația președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, și a avut întrevederi cu premierul Donald Tusk, precum și cu conducerea Parlamentului polonez. Vizita a avut ca scop consolidarea relațiilor bilaterale și discutarea strategiilor regionale privind securitatea, economia și parcursul european al țărilor din regiune.