Ianis Hagi a marcat un gol de generic pentru Alanyaspor în remiza cu Trabzonspor

Ianis Hagi continuă să se remarce în Turcia. Mijlocașul român a înscris un gol important pentru Alanyaspor în etapa a 12-a a Superligii, în remiza din deplasare cu Trabzonspor, scor 1-1. Într-o altă partidă disputată sâmbătă, Deian Sorescu a ratat un penalty într-un meci spectaculos între Gaziantep FK și Rizespor, încheiat la egalitate, 2-2.

Pe stadionul din Trabzon, Ianis Hagi a fost din nou decisiv pentru Alanyaspor. Titular în confruntarea cu formația de pe locul 3, internaționalul român a reușit să înscrie în minutul 73, restabilind egalitatea după ce gazdele deschiseseră scorul prin Paul Onuachu, în minutul 15.

Hagi a fost menținut pe teren până în minutul 89, fiind unul dintre cei mai activi jucători ai formației antrenate de Fatih Tekke. Este al doilea gol marcat de Hagi în acest sezon al Superligii turce.

Celălalt român de la Alanyaspor, mijlocașul Umit Akdag, a evoluat integral în această partidă.

Într-un alt meci disputat sâmbătă, Gaziantep FK a remizat pe teren propriu cu Rizespor, scor 2-2, într-o confruntare plină de evenimente. Deian Sorescu a trăit un moment dificil în minutul 71, când a ratat o lovitură de la 11 metri.

Sorescu intrase pe teren în minutul 60, iar penalty-ul ratat putea înclina balanța în favoarea echipei sale. La acel moment, scorul era 2-2.

Gaziantep a deschis scorul repede, în minutul 2, prin Bayo, dar Rizespor a întors rezultatul până la pauză, cu goluri înscrise de Ali Sowe (29) și un autogol al lui Rodrigues (59). Rodrigues avea să compenseze greșeala cu un gol marcat pentru Gaziantep în minutul 74, stabilind scorul final.

Alexandru Maxim a început titular pentru Gaziantep, dar a fost înlocuit în minutul 56. La Rizespor, Valentin Mihăilă a intrat în repriza secundă, în minutul 65.

După această etapă, Trabzonspor se menține pe locul 3 în clasamentul Superligii Turciei, cu un parcurs constant în ultima lună. Alanyaspor urcă pe poziția a opta, beneficiind de punctul obținut în deplasare.

Gaziantep se află pe locul 6, în timp ce Rizespor ocupă locul 10, după acest rezultat de egalitate care menține ambele echipe în zona de mijloc a clasamentului.

Prezența tot mai constantă a jucătorilor români în Superliga Turciei aduce un plus de vizibilitate fotbalului românesc. Ianis Hagi, în special, pare să-și fi regăsit forma după perioade mai dificile la Rangers și la națională, iar impactul său în meciurile importante confirmă revenirea treptată.

Deian Sorescu, în ciuda ratării de la punctul cu var, rămâne un jucător important în angrenajul lui Gaziantep, iar Alexandru Maxim continuă să fie o prezență constantă, chiar dacă nu mai este la fel de decisiv ca în sezoanele trecute.

Pentru Valentin Mihăilă, revenit în Turcia după experiențele din Serie A, fiecare minut pe teren reprezintă o oportunitate de relansare.