House of the Dragon, cea mai mare premieră a HBO. Aproapre 10 milioane de oameni s-au uitat

9,986 milioane de spectatori a urmărit primul episod din House of the Dragon în Statele Unite la debut. El a fost transmis pe HBO şi HBO Max. Numărul mare de oameni care s-au uitat au făcut ca serialul să devină, automat, cea mai mare premieră din istoria companiei.

Serialele difuzate în ziua şi la ora la care a debutat House of the Dragon aveau, în mod normal, doar 20%-40% din audienţa acestuia, susțin oficialii HBO. House of the Dragon are parte de un debut cu mai mulţi spectatori decât Game of Thrones, însă, este încă departe de nivelul maxim atins de acesta, peste 19 milioane de spectatori pentru ultimul episod.

Cifre crescute pentru Game of Thrones

Apropierea noului serial a atras după ea şi creşterea cifrelor pentru Game of Thrones în ultimele săptămâni. Game of Thrones a avut în luna august cu 90% mai mulţi spectatori decât în iulie deoarece acum este disponibil și în format 4k.

Premiera noului serial nu a fost lipsită de probleme. Unii dintre abonaţi, în special cei care folosesc dispozitivele Fire TV pentru streaming, nu au putut urmări în condiţii normale primul episod. Din septembrie, House of the Dragon va avea concurenţă pe nişa sa. Amazon Prime Video va lansa pe doi septembrie serialul Lord of the Rings: The Rings of Power.

Povestea din House of the Dragons

Captivanta poveste care are la bază volumul „Fire & Blood”/ „Foc şi sânge”, semnat de George R.R. Martin, se petrece cu 200 de ani înainte de întâmplările din „Game of Thrones”. Firul poveștii ne duce în extraordinara lume din Westeros, explorând istoria Casei Targaryen. Rivalităţi, gelozie, dorinţă, lupte pentru putere şi trădări îi vor despărţi pe membrii familiei şi vor ameninţa să distrugă o dinastie care a condus cu putere absolută timp de un secol.

Filmat în Marea Britanie, Spania şi Portugalia, această producţie a avut două echipe de peste 2.000 de persoane care au lucrat simultan, în condiţiile dificile din timpul pandemiei, până în februarie 2022, potrivit News.ro.