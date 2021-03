Vestea mult așteptată de fanii „Game of Thrones”.

Scriitorul american George R. R. Martin a semnat un contract pe cinci ani cu HBO. George R. R. Martin este autorul romanelor care au stat la baza serialului de mare succes „Game of Thrones”. Se pare că angajamentul are la bază o sumă formată din opt cifre. Informația despre contractul încheiat de George R. R. Martin și HBO a fost prezentată pe site-ul revistei Variety.

În baza acestui contract, scriitorul american va dezvolta noi proiecte pentru HBO, dar și pentru pentru platforma de streaming HBO Max.

După „Game of Thrones”, HBO pregătește un nou serial, bazat pe lucrările lui George R. R. Martin. Este vorba despre „House of Dragon”, a cărui acțiune este plasată cu câteva sute de ani înaintea evenimentelor prezentate în „Game of Thrones”.

Această producție spune povestea Casei Targaryen şi descrie războiul civil declanşat de aceasta, cunoscut sub numele de „Dansul Dragonilor”. Producătorii și-au propus să lanseze serialul în anul 2022. George R. R. Martin este producător executiv şi unul dintre creatorii serialului.

De asemenea, conform presei americane, la HBO și HBO Max sunt în pregătire mai multe seriale cu acțiuni plasate în universul „Game of Thrones”. Celebrul scriitor este producătorul executiv al tuturor acestor proiecte.

El va fi şi producătorul executiv al altor proiecte de pe agenda postului HBO, care doreşte să adapteze pentru micile ecrane multe romane celebre.

Ce surprize pregătește HBO pentru fanii romancierului

Informaţia despre noul contract semnat de George R. R. Martin a fost dezvăluită la scurt timp după ce s-a aflat că acesta a acceptat să se implice în producţia unui alt serial TV inspirat din activităţile sale editorial. Noua producție va fi realizată de UCP şi Peacock. Studioul şi serviciul de streaming vor dezvolta un serial TV care se inspiră din seria literară „Wild Cards”, aflat în trecut în dezvoltare la Hulu.

Scriitorul va fi producător executiv, alături de Melinda Snodgrass şi Vince Gerardis. Martin şi Snodgrass vor edita cărţile din seria „Wild Cards”, iar Gerardis este managerul romancierului.

Cărţile din seria „Wild Cards” au fost lansate începând din anul 1987. De-a lungul anilor, peste 40 de autori au publicat volume în cadrul acestei serii literare, care a fost editată de George R.R. Martin şi Melinda Snodgrass.

George R. R. Martin a devenit celebru cu seria literară „A Song of Ice and Fire”, care a stat la baza serialului de succes „Game of Thrones”. Show-ul a devenit unul dintre cele mai populare şi mai influente seriale din toate timpurile. Aceasta nu doar prin prisma cotelor uriaşe de audienţă, ci şi prin numărul record de premii obținute.