Actrița Dame Diana Rigg, cunoscută pentru rolurile jucate în „The Avengers” și „Game of Thrones”, a murit joi la vârsta de 82 de ani, scrie Coventrytelegraph.

A jucat rolul Emmei Peel în serialul TV The Avengers, rolul contesei Tesera di Vicenzo, soția lui James Bond, în filmul „On her Majestys Secret Service”, iar cel care i-a adus cea mai mare faimă a fost rolul din Game of Thrones, unde a interpretat-o pe Olenna Tyrell.

Aceasta a avut însă și o carieră în teatru, jucând rolul principal în opera Medea, atât la Londra, cât și în New Yorl. Pentru acest rol a câștigat premiul pentru Cea mai bună actriță într-o piesă de teatru în 1994.

Într-o declarație, agentul ei Simon Beresford spune: „Cu tristețe în suflet vă anunțăm că Dame Diana Rigg a murit liniștită în această dimineață.

„Se afla acasă, alături de familia ei, care a cerut în mod special liniște și pace în aceste timpuri grele. Dame Diana a fost un reper major atât în teatru cât și în filme, dar și în televiziune”. a mai spus agentul ei, Simon Beresford.

„A primit mai multe premii Bafta, Emmy, Tony și Evening Standard pentru interpretările ei de pe scenă și ecrane”, a maia dăugat acesta.

„Dame Diana a fost un membru al profesiei sale foarte apreciat și iubit de către colegi, o forță a naturii care și-a iubit extrem de mult meseria, dar și colegii de platou. Tuturor ne va fi dor de ea”.

Fiica lui Dame Diana, actrița Rachael Stirling a declarat că: „Iubita mea mamăa murit în liniște în timpul somnului în această dimineaă, acasă, înconjurată de familie. A murit de cancer, cu care a fost diagnosticată în luna Martie. Și-a petrecut ultimele luni de viață fericită, reflectnând asupra vieții sale extraordiane, plină de iubire, râsete și o adâncă mândrie pentru profesia ei. Îmi va lipsi nespus de mult”.

În anul 2013, Dame Diana a apărut într-un episod din Doctor Who, The Crimson Horror, care a fost scris în mod special pentru ea de către Mark Gattiss.

Diana Rigg și-a mai asigurat un rol în cel de-al treilea sezon al seriei Game of Thrones, în care a jucat-o pe Lady Olenna Tyrell, o femeie deșteaptă și sarcastică, un geniu al politcii, cunoscută drept Regina Spinilor.