Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 6-7 septembrie 2025. Confesiuni (II). Eclipsa de Lună







06,07 septembrie

Pe 6 septembrie s-au născut Jane Addams, marchizul de Lafayette, Roger Waters, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Filimon, Valentin Tănase, iar pe 7 septembrie s-au născut regina Elisabeta I, Elia Kazan, Buddy Holly, James Van Allen, J.P. Morgan, Angela Gheorghiu, Ion Pacea, Nae Caranfil, Şerban Cioculescu.

În calendarul creştin-ortodox, pe 6 septembrie, este Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihai în Colose. Sf. Eudoxie şi Macarie, iar pe 7 septembrie este Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului. Sf. Sozont şi Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi.

Folcloric, pe 6 septembrie este Ciuda lui Arhanghel, sărbătoare populară ţinută mai ales de femei. Dacă femeia n-o ţine, bărbatul umblă înciudat tot anul. Nu se coase, nu se spală. Zi foarte periculoasă: „Nu te teme de Mine, dar teme-te de Ciuda Mea!” (Niculiţă-Voronca). Fiecare trebuie să se ferească de sfadă şi ceartă, pentru a nu fi mânios tot anul. (Pamfile, Sărbătorile la români, 1997, pagina 171).

Tradiţional, pe 7 septembrie, sunt Cercurile Sfintei Marii celei Mici. Se ţine şi pe 9 septembrie, pentru că nu este post. Nu se găteşte mâncare fierbinte, pentru că, spune poporul, „se varsă oala peste copii”. Se evită orice are forma rotundă, sau mişcare circulară. (Speranţia)

Aşa cum la marea şcoală Madrasse (şcoală) Omar Khayyam, povestirile istorice şi pildele erau obiect de studiu şi metodă de predare, o să încep şi eu cu o pildă, o istorie adevărată.

Am trăit-o tot într-o zi de 6 septembrie, în Orient, la Teheran. Acum aproape patruzeci de ani! Am o mare slăbiciune pentru năvalnicii persani şi pentru perioada petrecută în Iran.

Era începutul verii indiene la Teheran. Nici nu mai ştiu dacă a fost aievea, sau doar un vis. La Teheran era una dintre multele sărbători islamice şi toată lumea pleca la picnic. Eu nu ştiam ce să fac. Aşteptam un telefon de la ministrul energiei, Takhi Bankhi, ca să jucăm tenis la terenurile corpului diplomatic de pe Meidan’e-Bistopanci. Şi să discutăm multe lucruri importante, feriţi de urechi indiscrete. Dar asta este o poveste fabuloasă pe care o să v-o spun altă dată. Sau, niciodată...

Mă tot învîrteam prin vila de lapis-lazuli şi marmură, un cadou scump al lui ”baba-gian” cum îi plăcea să-i spun miliardarului pentru care lucram. Afară, omniprezentul şi credinciosul Doroskar, tot un cadou al lui Hassan, spăla piscina și potrivea tufele de trandafir și dafin. Cineva a sunat la poartă. Doroskar şi-a aranjat mai bine la spate Coltul model 1911 de care nu se despărţea niciodată, de, ţară în război, şi s-a dus să deschidă greaua poartă de metal. Era şoferul lui Hassan. Au schimbat câteva vorbe, apoi Doroskar s-a apropiat de mine şi de la vreo trei metri mi s-a adresat cu zîmbetul lui încurcat, care părea tot timpul că-şi cere scuze: „Rais, berim khune baba-gian”!

Cu Doroskar mă înţelegeam într-o limbă proprie, un fel de farsi, urdu, engleză şi română amestecate. Principalul era că ne înţelegeam. Voia să-mi spună să mă duc urgent la casa lui „taică-meu” cum stabilise Hassan să-i spun. M-am îmbrăcat în trei minute, pantalon lung negru şi cămaşe cu mîneca lungă de culoare cenuşiu-negru. Ţinută masculină musulmană. Doroskar trăsese Paykan-ul în faţă şi am plecat imediat. Trebuia să traversăm tot Teheranul, eu stăteam în vest, pe lângă piaţa Vanak, iar proprietatea lui Hassan era în nord.

Din nou, pentru a mia oară, mă minunam de dimensiunile gigantice ale capitalei iraniene. După circa o oră am ajuns la poarta parcului, mare cît Herăstrăul, proprietatea lui Hassan. De la poartă am observat că numărul de gărzi înarmate cu M-16 se triplase, şi toţi paznicii erau foarte atenţi. S-au uitat la noi bine de tot, apoi ne-au lăsat să intrăm.

Am trecut pe lîngă garajul maşinilor de colecţie, apoi am ajuns la parcajul principal, lîngă „casa cea mare”. Pierre, şambelanul francez, m-a preluat şi zîmbind continuu m-a întrebat cum mai merge campionatul ambasadelor la tenis şi dacă mi-am îmbunătăţit recordul la golf. Trăncănind, am ajuns lîngă piscina olimpică şi bazinul jacuzzi.

La o masă, sub o umbrelă de soare, şedeau două persoane: Hassan şi încă cineva, mic de statură şi cu părul foarte rar, care era cu spatele. Pierre s-a oprit, apoi cu un zîmbet meseriaş a făcut cale întoarsă. Eu am mai făcut câţiva paşi, apoi m-am oprit şi eu: cei doi păreau că se ceartă în arabă. Nu prea ştiu araba, dar era vorba de cifre, milioane... şi parcă de motoare, de motoare de avion! Hassan mi-a făcut semn să mă apropii. Celălat a întors şi el capul. Da, mai văzusem de multe ori acel profil, deseori pe monezi.

M-am prezentat, am vorbit vreo trei ore bând Dubonnet cu gheaţă şi lămâie, am luat masa împreună. Micul şi importantul personaj mi-a spus „...m-am convins că faci parte dintrei cei care „contează”. Spune-mi, te rog, ce aştepţi de la viaţă, care este ţelul tău?” Am rămas tăcut câteva momente. Apoi am rostit tare şi răspicat : „Nu ştiu, trăiesc tot timpul în prezent!”

Am rămas la Hassan ibn-Tabrizi, cum îi spunea omuleţul, încă trei zile, cît a rămas şi oaspetele. Am vorbit mult, poate nepermis de mult. Omuleţul, care avea o umbră uriaşă, mi-a povestit întreaga lui viaţă cu amănunte glorioase şi înfricoşătoare în acelaşi timp, amănunte care poate nu mai luaseră calea graiului pînă atunci.

În noaptea dinaintea despărţirii ne plimbam prin parcul lui Hassan, urmăriţi de la mică distanţă de un pluton de paznici. „Nu ştiu dacă sufismul, astrologia sau Tibetul ţi-au fost de vreun folos. Tu ai o calitate rară, foarte rară, „baraka”, pe care o foloseşte acum Hassan; dacă mă numeşti prieten, o să-ţi cer şi eu sfatul din când în când...”

Apoi, „micul mare om” s-a aşezat pe iarbă : „...ştiu, presimt, că mai am cîţiva ani de trăit, nu trebuie să-mi faci horoscopul! Vezi, tinere prieten, singura mea problemă este Timpul. Cum voi rămâne în amintirea oamenilor, cum mă va denumi Istoria? Asasinul, hoţul de pămînturi, uzurpatorul, trădătorul, sau cel care a adus pacea, bunăstarea şi stabilitatea statului şi supuşilor mei. Şi să ştii ceva ... nici eu nu am un ţel în viaţă. La fel ca tine, tot timpul trăiesc în prezent!”

O să mai povestesc… confesiunile regretatului Jean Donca, pentru un timp directorul meu de zonă, mă obligă să-mi amintesc…

În altă ordine de idei, sau în aceiași, duminică 7 septembrie în ultima parte a zilei, noaptea are loc o eclipsă totală de Lună vizibilă din România. Iată, pentru coordonatele Bucureștilor:

18:28

Duminică, 7 septembrie

Nu este vizibil direct Începe eclipsa penumbrală

Sub orizont

Direcția hărții spre est 87°

-12,9°

19:27

Duminică, 7 septembrie

Nu este vizibil direct Începe eclipsa parțială

Sub orizont

Direcția hărții spre est 97°

-1,7°

19:37

Duminică, 7 septembrie

În creștere Răsărit de lună

În creștere, dar combinația dintre o Lună foarte joasă și faza de eclipsă totală va face ca Luna să fie atât de slab luminată încât va fi extrem de dificil de văzut până când Luna nu va ajunge mai sus pe cer sau până când faza totală nu se termină.

Direcția hărții spre est 99°

-0,2°

20:30

Duminică, 7 septembrie

Începe eclipsa totală

Eclipsa totală de Lună începe - luna este complet roșie.

Luna este aproape de orizont, așa că asigurați-vă că aveți vedere liberă spre est-sud-est.

Direcția hărții est-sud-est108°

8,4°

21:11

Duminică, 7 septembrie

Eclipsă maximă

Luna este cea mai apropiată de centrul umbrei Pământului.

Direcția hărții est-sud-est 115°

15,1°

21:52

Duminică, 7 septembrie

Se termină eclipsa totală

Eclipsa totală de Lună se încheie.

Direcția hărții Sud-Est 123°

21,4°

22:56

Duminică, 7 septembrie

Se termină eclipsa parțială

Eclipsa parțială de Lună se încheie.

Direcția hărții Sud-Est 138°

30,1°

23:55

Duminică, 7 septembrie

Eclipsa penumbrală se termină

Penumbra Pământului se termină.

Direcția hărții Sud-Sud-Est 153°

36,1°

Nu este ceva spectaculos. Eclipsa are loc în Zodia Peștilor, în timpul eclipsei Luna trecând peste Achemar, semn rău. Cei născuti în Zodia Peștilor trebuie să fie atenți cam două săptămâni până la eclipsa pereche a Soarelui din 21 septembrie, invizibilă din România.

Ca sfaturi de weekend, căutați, mai ales cei tineri, filme și muzică veche românească. Eu o să mă delectez cu ”Tunelul” un film de război, alb-negru, un film din anul 1966, nu mai îmi amintesc regizorul dar era cu Ion Dichiseanu, Florin Piersic, Ștefan Bănică și Margareta Pâslaru. Muzica îmi amintesc că o compusese George Grigoriu. Apoi o să-l ascult pe Gică Petrescu...

... cu certitudinea că mâine este, în definitiv, o altă zi !

BERBEC O zi de sâmbătă favorabilă. Mai ales dimineaţa, când se pare că ai capul limpede şi eşti gata să iei hotărâri bune. Dacă aşa crezi, poţi să pleci din oraş în weekend imediat, stelele nu te contrazic!

Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează.

Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine. Duminică seara poţi să te distrezi la un spectacol, concert, film sau la un club pentru ca urmează o nouă săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie.

TAUR Sâmbătă stăpâneşte-ţi dorinţa să deţii lucruri extravagante şi scumpe şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investeşti mai mult in propria imagine. Duminică nu pleca la drum lung, de seară!

Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o!

Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii de serviciu. Văietatul şi cobitul, la români, sunt virtuţi naţionale!

GEMENI În acest weekend ai senzaţia plăcută că eşti stăpân pe situaţie, că stăpâneşti izvoarele fluviului, cum se zice în Orient. Conjunctura pare că te avantajează mai ales în planul sentimental.

Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate.

Duminică întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi.

RAC Solo, sau în duo, ai un weekend bun, în care ai timp şi de distracţie şi de relaxare. Intuţia te inspiră, te protejează, poţi să eviţi multele conflicte, certuri şi tensiuni din jurul tău.

Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte sau relaţii noi, dar numai după ce reflectezi, de gândeşti, măcar un pic.

Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti. Puţină curăţenie şi puţină ordine de toamnaă, că doar nu o să aştepţi turma de... aspiratoare să facă curat în locul tău!

LEU „Leoaică tânără, iubirea!” spunea poetul, filozofând. Emoţiile, sentimentele, dragostea te copleşesc, te invadează delicios, în acest weekend. Ce poate fi mai frumos, mai plăcut, mai omenesc!

Sâmbătă, armonia si echilibrul Cosmosului şi o conjunctură drăgăstoasă te ajuta sa-ti intelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitaţile şi drumul pe care sa-l urmezi.

Duminică - lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba - rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase.

FECIOARĂ Trebuie să îndrăzneşti! În limite acceptabile, în acest weekend poţi să reuşeşti în mai tot ce faci, deoarece ai o conjunctură favorabilă. Dar trebuie să te implici, să-ţi susţii cauza!

În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci.

Duminică, stelele te favorizeaza in achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru că iţi stau bine. Neapărat să fie din in sau bumbac, pentru toamna merge şi lâna de prima calitate, evită porcăriile din plastic.

BALANŢĂ Trebuie să faci faţă unor dorinţe mai vechi. Atunci ai hotărât într-un fel. Astăzi e o altă situaţie, a trecut timpul, lumea s-a schimbat. Stelele zic să te odihneşti în weekend, să aştepţi!

Sâmbătă, probabil una, sau câteva, surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge azi spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită.

Duminică, norocul iti este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fara sa faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ti doresti!

SCORPION În acest weekend surprinzi pe cei din jurul tău prin dorinţa de cooperare, veselie şi lipsa oricărui ironii. Ţi-ai făcut nişte calcule, sau este o nouă etapă în viaţa ta? Amândouă...

Sâmbătă ai o veste bună urmată de o pierdere, sau mai curând rătăceşti un lucru, sau ai impresia că ai uitat ceva. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar.

Duminică poate la un film, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Duminică seara se poate să ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi daca vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău, de familie, prieteni şi colegi.

SĂGETĂTOR Muşcă din viaţă cu dinţi de lup, pentru că viaţa nu ia prizonieri! Fă în aşa fel ca să te simţi bine, fără să-i deranjezi pe cei din jurul tău. O conjunctură favorabilă - un weekend plăcut!

Sâmbătă, veşti de departe, consultaţi-vă e-mail-ul, reţeaua de socializare sau mai prozaica cutie de scrisori. Sănătatea nu-ţi este afectată, dar este bine să fii prudent.

Duminică, posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă!

CAPRICORN În acest weekend conjunctura astrelor te avantajeză ca să fii elocvent. Poţi să obţii ceva... interesant de la o persoană din jurul tău, dacă reuşeşti să-ţi ocoleşti prudenţa proverbială.

Sâmbătă nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Uneori, adeseori poate, Capricornii ascultă pe primul venit fără să mai verifice. Reflecteaza cui prodest (cui foloseşte) toată ingineria asta şi nu vei cădea în cursă. Idealizează mai puţin persoana iubită şi o să ai o viaţă mai fericită.

Duminică seară, stai puţin, fă-ţi un ceai de pante de leac, de iubire şi noroc, şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine... Ai uitat visurile tale – preocupat mereu de problemele cotidiene.

VĂRSĂTOR În weekend, iniţiezi un fel de selecţie naturală în jurul tău, în sensul că verifici loialitatea celor dragi. Testarea aceasta te ţine ocupat mai tot timpul, aşa că nu ai timp de altceva.

Sâmbătă este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente, din fericire din cele minore.

Duminică, din nou ai de ales intre mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi în analize utopice şi procese de conştiinţă. Cere un sfat de la Leu, sau de la un Geamăn. Pentru o mica parte din Vărsători duminică seara este o perioadă mai dificilă din punct de vedere sentimental.

PEŞTI Prea multă presiune pe umerii şi sufletul tău! Pragmatismul tău poate fi de mare folos astăzi, viziunea ta realistă poate aduce succes. Un weekend obositoar, dar totul trece, până la urmă!

Sâmbătă informaţiile contradictorii creează dileme. Configuratia astrologică iţi indică să nu te repezi sa tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri, ca de la sine. Cu dragostea stai bine dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reprosurile şi discuţiile în contradictoriu.

Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi vor arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Pe total, aproximativ două zile bune!