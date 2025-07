Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 iulie 2025. Despre diplomație (II)







31 iulie

Pe 31 iulie s-au născut Louis de Funes, John Ericsson, Geraldine Chaplin, Wesley Snipes, Andrei Partoş, Nicu Constantin, Mircea Baniciu.

În calendarul creştin ortodox este Înainteaprăznuirea scoaterii Sf. Cruci, Sf. Evdochin şi Iosif din Arimateea. Lăsatul secului, începutul Postului Adormirii Macii Domnului.

O notă specială pentru marele artist francez Louis de Funes, pe care îl pomenim astăzi. Doamne, ce mai râdeam la comediile lui, acum cincizeci de ani, vara, ca acum, la terasă, seara, la cinematograful „Florida” din Obor. Cu toată familia, străbunici, bunici, părinţi, mătuşi, unchi, veri, fini, etc etc. Cam trei-patru rânduri din sala de cinematograf. Familia era numeroasă şi puternică... şi eu mă simţeam tare bine!

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, ceea ce ar trebui să se reproşeze în primul rând societăţii de astăzi este distrugerea, atomizarea familiei... de aici vin toate relele!

Tradiţional, în "Kalendar" este Macoveiul Ursului. În vechime, de fapt până de curând, în această zi se ducea de mâncare urşilor în pădure, mai ales ursoaicelor cu pui, ca să nu coboare, de foame, spre turme şi sate. Nici „fraţii lupi” nu erau uitaţi şi mai ales Lupul Şchiop cu Filipii lui, Cavalerii Jedi sau Purtătorii Inelelor din lumea animalelor!

Dar acum şi aceste obiceiuri, hrănirea animalelor sălbatice, altădată sarcini de serviciu ale pădurarilor şi ale asociaţiilor de vânători, astăzi sunt uitate, sau neglijate, cu o criminală indiferenţă.

Nu vă mai indignaţi când sălbăticiunile, urşii în special, de foame, coboară în oraşe şi se apucă să vanadalizeze tomberoanele de gunoi. O fac de foame, sunt animale, nu academicieni! Pe de altă parte noi le-am ocupat habitatul, oamenii sunt agresorii. S-au pierdut obiceiurile şi românul nu mai este „frate cu codrul”, nu mai face parte din natură, ci o distruge!

În altă ordine de idei, sau, în aceiași, continui articolul de ieri, despre diplomație, așa cum v-am promis.

Diplomația era neîncredere îmbrăcată în bune maniere

Când Geoffrey Chaucer a fost trimis ca emisar în Italia între 1372 și 1378, el se afla practic în călătorii de afaceri personale pentru Eduard al III-lea. Regele a căutat să obțină un împrumut de la florentini, un port de la genovezi și o noră de la milanezi.

Totuși, când în anii 1620, cardinalul Richelieu, principalul ministru al Franței sub Ludovic al XIII-lea, a înființat primul minister de externe modern, principiul său fundamental nu a fost beneficiul regal, ci raison d'état, interesul de stat, național. Conceptul fusese susținut de Niccolò Machiavelli cu câteva decenii mai devreme la Florența, iar Richelieu l-a aplicat în Războiul de Treizeci de Ani.

Fiind catolic, el a ales să-i sprijine pe suedezii protestanți împotriva spaniolilor catolici - o mișcare cinică care a făcut din Franța dominantă în Europa. Pentru Richelieu, statul modern era o organizație politică cu o putere centralizată puternică, care deținea suveranitatea exclusivă asupra unui teritoriu clar definit.

Pentru a respecta cu scrupulozitate echilibrul puterii cu alte state, diplomații cu înaltă calificare trebuiau organizați într-un corp profesional permanent, cu ambasadori stabiliți în străinătate pentru ani de zile, nu pentru luni. Numai în acest fel puteau aduna toate informațiile relevante, să raporteze înapoi în țară și să se angajeze în ceea ce Richelieu numea la négociation continuelle.

Viziunea sa a pus bazele sistemului de state suverane care a fost oficializat în 1648 prin Pacea de la Westfalia. În timpul acestui prim act al istoriei diplomatice (1600-1800), negocierile au avut loc în principal pe bază bilaterală: Franța cu Spania, Suedia cu Rusia, Polonia cu Sfântul Imperiu Roman. Diplomația se referea la definirea granițelor, menținerea echilibrului puterii și apărarea intereselor naționale. Era o neîncredere îmbrăcată în bune maniere.

Desigur, acest nou tip de diplomație nu avea să oprească toate războaiele, dar a devenit din ce în ce mai favorizat ca alternativă la conflictele armate. Un bun conducător, scria influentul diplomat francez François de Callières în 1716, nu trebuie „să folosească armele pentru a-și susține sau apăra drepturile până când nu a folosit și epuizat calea rațiunii și a persuasiunii”. Ca mulți alții din Iluminism, el spera la o ordine mondială construită pe rațiune și dialog, mai degrabă decât pe religie și război.

Când Franța a apărut ca putere politică dominantă pe continent, diplomația în stil Richelieu s-a răspândit în toată Europa, iar franceza a devenit limba principală a afacerilor internaționale, dându-ne termeni precum corps diplomatique, chargé d'affaires, aide-mémoire, attaché, communiqué, entente, detente, accord, protocol and pasaport. Personal, când mi-am dat examenul pentru atestatul de diplomat am ales limba franceză, ca fiind mai ”diplomatică”. Bun, asta se întâmpla acum cincizeci de ani.

Ca efect secundar, eticheta și gastronomia franceză au câștigat importanță la nivel mondial. Rămâne incert dacă lui Richelieu i se poate atribui pe deplin meritul de a fi introdus cuțitul de masă neascuțit și bont la cinele formale (se spune că a detestat obiceiul de a folosi cuțite pentru scobitul dinților - sau pentru lupte), dar noua bucătărie franceză din secolul al XVIII-lea a introdus alimente complet noi, precum stridii, homari, trufe, foie gras și șampania, în meniul aristocrației din Rusia până în America. Viața părea bună sub Ancien Régime și nimic nu părea să o schimbe.

Un nou capitol începea cu brio. În 1814, ministrul austriac de externe, prințul Klemens von Metternich, era convins că diplomația trebuia să ia un nou început. După Revoluția Franceză și războaiele napoleoniene, vechea ordine se terminase în mod clar. Discuțiile bilaterale relaxate ale aristocraților pudrați și purtând peruci, care sorbeau cafea, sau ceai în saloane rococo, în timp ce discutau cu delicatețe o problemă de frontieră, nu mai erau potrivite. Cucerirea Europei continentale de către Napoleon spulberase vechiul echilibru de putere și era nevoie de un tip radical nou de diplomație, unul construit pe consensul guvernelor europene.

Metternich a devenit pentru al doilea act al diplomației ceea ce Richelieu fusese pentru primul: arhitectul său principal. Fiind un conservator politic profund preocupat de stabilitate, el a favorizat monarhismul în detrimentul tuturor tipurilor de aventuri revoluționare. Cu siguranță nu a mers atât de departe ca Immanuel Kant, care sugerase că o pace durabilă ar putea fi realizată prin reunirea diferitelor țări într-o federație de state libere, dar a susținut ideea cooperării diplomatice internaționale era acum esențială pentru stabilitatea politică în Europa.

Actul doi a văzut apariția multilateralismului ca fundament al diplomației moderne și va rămâne dominant în următoarele două secole. În 1814 și 1815, Congresul de la Viena a reunit delegați din cinci mari puteri și alte 12 națiuni pentru a face față consecințelor cuceririlor lui Napoleon. Împreună, au desenat o nouă hartă a Europei și au creat un echilibru delicat al puterii care urma să fie supravegheat de așa-numitul „Concert al Europei”, un acord general privind consultările multilaterale care nu existase niciodată înainte și care a durat până la izbucnirea Primului Război Mondial. Dacă lumea se schimba, diplomația trebuia să se schimbe și ea.

Modelul stabilit de Metternich la Viena a fost curând repetat în alte părți pentru discuții mai actuale. Conferința de la Berlin din 1884-1885 a reunit 14 națiuni europene cu ambiții imperiale pentru a discuta regulile de colonizare a Africii. Convențiile de la Haga din 1899 și 1907 au avut zeci de țări care au negociat regulile războiului. Multilateralismul nu echivala neapărat cu internaționalismul. În această etapă, acesta putea fi cel mai bine înțeles ca o formă de „naționalism internațional”. Conceptul de raison d'état rămânea primordial, dar dacă acest ideal putea fi atins prin dialog multilateral, cu atât mai bine.

Ascensiunea multilateralismului nu a însemnat sfârșitul diplomației bilaterale.

Această perioadă de intensificare a schimburilor internaționale a dat naștere și Expozițiilor Universale (prima la Londra, în 1851) și Jocurilor Olimpice moderne (Atena, în 1896). A fost multilateralismul pentru milioane de oameni: divertisment competitiv în care țările europene se reuneau pentru a se provoca reciproc, în pace și oarecare prietenie.

Primul Război Mondial a pus capăt Concertului Europei, dar nu și diplomației multilaterale. Tratatul de la Versailles (1919) a adâncit modelul lui Metternich. Multilateralismul a devenit norma și a căpătat o formă permanentă odată cu Liga Națiunilor, o primă încercare de instituționalizare a dialogului internațional, care s-a dovedit destul de lipsită de putere în practică. După al Doilea Război Mondial, multilateralismul a fost abordat și mai amănunțit, cu Națiunile Unite ca cel mai important rezultat al său. ONU era menită să reușească acolo unde Liga Națiunilor eșuase: menținerea păcii mondiale.

În anii 1950, imediat după ce și-a terminat doctoratul, Henry Kissinger a scris că, într-o epocă a amenințării nucleare, era „firesc” să ne uităm la Congresul de la Viena, „ultimul mare efort de succes de a soluționa disputele internaționale prin intermediul unei conferințe diplomatice”.

După sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, instituțiile multilaterale au înflorit: Agenția Internațională pentru Energie Atomică, Organizația Mondială a Sănătății, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional. La nivel regional, a apărut Uniunea Europeană, la fel ca și Uniunea Africană, Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Mercosur (Piața Comună Sudică), Alianța Pacificului, Mișcarea Nealiniată și multe altele.

Am pomenit despre diplomație și istoria ei, pentru că, în prezent nu se înțelege mai nimic din diplomația contemporană. Interpretările populației care se dau ”rundelor de negocieri” ale lui Donald Trump sunt edificatoare. Adică, sunt profund greșite. Am primit corespondență favorabilă pentru articolul meu de ieri, așa că am îndrăznit să continui și astăzi. Așa se face în diplomație...

Nu este niciun ultimatum, sau notă verbală, faptul că vă anunț că mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 iulie 2025

BERBEC Sfârşitul lunii iulie e favorabil. Dar, astăzi eşti supărat pe termomentrul afectiv! Ai impresia că nu primeşi la fel de multă tandreţe pe cât dăruieşti tu. Nu fii mercantil, nu eşti la piaţă! Nu lăsă pe mâine cînd poţi să laşi pe poimâine, dar la un moment dat lucrurile se aglomerează şi intri în criză de timp, apoi lasi lucrurile neterminate. Ziua de care vorbim te ajută să pui lucrurile tale materiale şi spirituale într-o anumită ordine care te face să te simţi bine şi în siguranţă. Respectă-ţi cuvântul dat, mai ales ţie însuţi!

TAUR Trebuie să ai o răbdare îngerească, pentru că cei cu care discuţi astăzi par că au codiţă şi corniţe! Poate căldura de infern este de vină, toată lumea e nervoasă, agitată şi agresivă. Nu da ocazia formării unor opinii colective. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de o construcţie, sau de o proprietate. Astăzi este o zi în care stelele te avantajează să termini proiecte sau acţiuni care au fost amânate, reprogramate sau întârziate. Sau, cel puţin să faci paşi esenţiali către finalizarea proiectelor respective.

GEMENI Ziua este relativ calmă, liniştită, dar te poţi aştepta la unele evenimente, sau veşti, mai pe seară. Ultima zi din iulie te găseşte pe drumul către vacanţă, sau plecarea în weekend. Domeniile avantajate de stele sunt astazi cele legate de partenerul de viata, pentru cei în duo. Fa-i un mic cadou, aşa, fara nici un motiv aparent! Evită intimităţile despre secretele altora, ca să nu faci compromisuri costisitoare. Ascultă, însă, cu atenţie. Astăzi este ziua concesiilor. Nu, nu sunt cedări în faţa altora – cum este definit termenul. Ci în faţa adevăratelor tale interese!

RAC Aştepţi o veste, o decizie, ca să vezi în ce domeniu sunt avantajate interesele tale azi. Solo, mai faci o încercare să-ţi găseşti "sufletul pereche", în duo, amorul este sidefat şi senzual. Evenimente sociale şi/sau din sfera culturii şi a artei. Tu ai, însa, tendinţa să vorbesti mai mult, sa cauti solutii la problemele si incertitudinile tale, în general sentimentale. Pe de altă parte perioada este lovită de inconsistenţă, dar, cu un Mercur favorabil, chiar dacă este retrograd în Leu, eşti mai sensibil la comunicare şi mai abil în analiză şi sinteză. Lucrurile îţi par mai serioase decât de obicei şi ai un dar special să punctezi exact ceea ce trebuie şi când trebuie şi să asculţi cu atenţie.

LEU Astăzi eşti pasionat de întreceri, concursuri, curse către succes. În jurul tău, la serviciu, sunt multe locuri goale, se pleacă masiv în concediu, vacanţe, croaziere. Cu cine să te întreci? Sprijină-te pe prieteni şi pe famile. O dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se discută din nou despre vechi proiecte şi idei. Discuţii, în general sterile. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Un mijloc de transport, sau ceva mecanic, un aparat, acolo - îţi face necazuri. Vinde-l, schimba-l, repara-l - nu lasa obiectele sa te enerveze! Cu oamenii te descurci astăzi ceva mai bine. Dar nu arunca cu banii, nu cheltui ca să te simţi bune!

FECIOARĂ Ai, în cursul dimineţii, o intuiţie bună pe care o pui în serviciul colegilor, anturajului, familiei. Trebuie doar să zâmbeşti, pentru că treci printr-o perioadă în care lumea te place! Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, fii generos cu cine merită. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese. Relaţiile sociale sunt, însă, bine aspectate. Este bine sa-ti vezi de treburile tale, fara prea multe proiecte de viitor si cheltuilei insemnate. Ofera-ti prilejuri de multumire si satisfactie!

BALANŢĂ Primeşti o veste total lipsită de sens. Dacă este de la Fisc e evident ilogică şi arbitrară! Poate unde peste tot e haos şi nepăsare. Dar, eşti aproape de rezolvarea unei situaţii financiare. Odihneste-te mai mult si respira aer curat. Domeniul familiei este aspectat bine. Dragostea este usor influentata de aspectele negative ale lui Marte ceea ce amplifica vanitatea personala. Ceva neasteptat, dar nu in primul rand negativ, iti schimba programul. Nu uita că timpul lucreaza in favoarea ta. Temporizează şi poţi castiga!

SCORPION Conjunctura te îndreaptă către pace şi armonie, concepte care îţi sunt un pic străine. Dar senzualitatea îţi este proprie, aşa că ai o zi aşa cum îţi doreşti, toridă, la propriu şi figurat! Crede in fortele tale si in ajutorul celor ce te privesc drept in ochi. Decat o mie de prieteni de petreceri, mai bine unul singur de încredere. Calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le fie în afaceri, fie în dragoste. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul. Nu-ţi fă planuri pe termen lung, decât ca să zăpăceşti anturajul cu perspective uluitoare!

SĂGETĂTOR Îngroapă securea războiului şi treci la masa tratativelor! Observă situaţia cu atenţie şi apoi, cu multă diplomaţie şi calm, trebuie să-ţi joci atuurile pe care le ai. Aşa poţi să prevalezi! Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău arată că preocuparea ta majoră este să menţii o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Nu vinde blana ursului din padure, nu promite ceva in afara posibilitatilor tale, pentru ca s-ar putea sa produci deceptii nemeritate. Un termen, sau un prag. Dacă este vorba de o întâlnire importantă, atunci astăzi este ziua. Probabil că este o întâlnire veselă la un grătar, dacă eşti în vacanţă!

CAPRICORN Atmosfera e ceva mai plăcută şi destinsă, poţi să echilibrezi munca cu timpul liber. Dar, ai ceva important de lucru. Nu chiar ce-ţi doreai, dar până la urmă activitatea este activitate! Evită, în special, în a doua parte a zilei, promisiunile, angajamentele, sau asociaţiile. Tot ceea ce este început în perioada în chestiune se poate să sfârşească prost, chiar dacă este vorba de o distracţie. Limitează-te la activităţile de rutină, cu oamenii pe care îi cunoşti bine.

VĂRSĂTOR Totul apare confuz, dar în definitiv totul s-a născut din haos! Ai răbdare să se clarifice situaţia! Nu te repezi, nu te enerva, nu cataloga oamenii, fii mai „zen” şi nu vei mai suferi atâta! Este, de asemenea, perioada în care trebuie să te araţi harnic. Poate ar fi cazul să te gândeşti puţin la luna august, ce vrei să faci. Vremea toridă trece repede, timpul are o altă viteză. Spiritul gregar şi „conducerea colectivă” nu au făcut parte niciodată din opţiunile tale. Stai puţin, fumează o ţigare, bea o cafea bună-bună şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine...

PEŞTI Foloseşte ziua de astăzi ca să faci lucrurile acelea neplăcute, dar necesare, pe care le-ai tot amânat. După aceea, pe seară, o să te simţi mult mai bine, eliberat de presiunea obligaţiilor! Evită discuţiile în contradictoriu şi disensiunile, în cursul dimineţii. Cineva îţi aminteşte de o promisiune mai veche. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese. Relaţiile sentimentale sunt bine aspectate. Este indicat să ai după prânz un program plăcut şi patriarhal. Seara, odihneşte-te şi lasă grijile deoparte. Dragostea este relativ bine aspectată. Nu te lăsa enervat de incidente minore!