Horoscopul lui Dom’ Profesor – 17 august 2023. Sfaturi de vară

17 august

Pe 17 august s-au născut Davy Crockett, Robert De Niro, Sean Penn, Mae West, Traian Vuia, Ştefan Ruha, Marcel Chirnoagă.

Pe 17 august în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Miron, Straton, Ciprian şi Tirs. Nimic în ”Kalendar”.

Tot împachetând și despachetând cărți și dosare, caut un manuscris al tatălui meu, cu genealogia completă a familei de la Marele Clucer Dimitrie Ștefănescu și bogata Safta Krețuleasca, am dat peste un caiet vechi, cu pătrăţele, cu coperţi de plastic. Un subiect de vară!

Era jurnalul meu din anul 1981 când, jumătate de an, am avut treabă la Bagdad. Iată ce scriam în ziua de 17 august:

Nu cred că a fost, de când mă ştiu, o zi mai călduroasă. Simt că-mi iau plămânii foc, afară parcă suflă un furnal. Dacă am înţeles bine se anunţă la radio temperaturi de 44 grade Celsius. Însă, în micuţa mea cameră din hotelul „Anbar” sunt doar 25 de grade, graţie unui grup de climatizare GE instalat în fereastră. Este marți şi încă nu a apărut scrisoarea de garanţie de participare la licitaţie, la banca Rafidain.

Dimineaţă, când am fost la bancă, înotând prin valurile de căldură, am întâlnit un personaj, o personalitate locală. Prodecanul facultăţii de medicină din Bagdad, una dintre cele mai vechi şi prestigioase aşezăminte de învăţământ din lume. Şi el avea probleme la bancă, nu i se confirmase un transfer şi avea de scos echipamente din vamă. M-am băgat în vorbă, în franţuzeşte şi cred că l-am ajutat. M-a invitat la el, la Universitate.

Aşa, la Universitatea din Bagdad, am cunoscut-o pe Monir, egipteanca faţă de care Nefertiti a fost doar o babă hidoasă. Nu exista bărbat pe lume care să nu întoarcă capul după ultima descendentă a unei familii bogate de copţi creştini. Avea 21 de ani și studia medicina – tocmai câștigase un concurs de frumusețe, numit Sheherezada, la Damasc, unde a fost declarată cea mai frumoasă femeie din lume. Monir studia la Universitate și în timpul vacanței, avea o temă de terminat, voia să ia diploma cu un an mai devreme.

M-a măsurat bine, nu eram chiar urât în tinerețe, așa că viitoarea doctoriță s-a văzut datoare să-mi dea nişte sfaturi.

Întâi s-a mai uitat odată lung la mine, cum face un doctor cu un pacient. Apoi a început:

Cureaua! Fără curea pe căldura asta, îţi taie circulaţia în două şi îţi împiedică respiraţia. Dacă îţi cad pantalonii, pune bretele! Sunt şi mai elegante…

Cravata! Fără… ştiu că este uniforma „cooperanţilor străini” şi dungile au semnificaţia lor, dar, fără… sau slăbeşte nodul… este „golănesc” dar sănătos!

Cămaşa! Aruncă imediat porcăria asta din plastic. Viscoză? Ce Numele Lui Dumnezeu, mai este asta? In, in şi iar in. Pur! Dacă nu ai bani, merge şi in amestecat cu bumbac, neapărat din State!

Pantalonii! Mda… culoarea este bună… bej deschis, culoarea nisipului. Materialul? Bumbac, zici? De ce nu se şifonează? Denim? Merge… dacă nu te ţine, nu te incomodează!

Sandalele! Nu fi prost şi ia-ţi espadrile din sfoară de cânepă şi cu talpa de piele, din bazar! Cu ciorap subţire de bumbac pur. Sandalele pe piciorul gol sunt pentru femeile care merg puţin, pentru fandoseală şi pentru idioţii care vor să facă rosături şi microzgârieturi de la praf şi mizerie. Nu ştii secretul? Din cauza sandalelor, armatele romanilor nu au putut să cucerească tot Orientul!

Lenjeria! Tetra, Tetra şi numai Tetra. Din bumbac, cu elastice late, foarte late, sigur… Reţine transpiraţia şi aeriseşte pielea!

Şi, foarte important, înainte de a le îmbrăca, scutură hainele bine de tot! Înlături posibilele mici insecte, dar şi praful, acest duşman declarat al pielii. Scutură hainele şi o să trăieşti mai mult!

Și când poți stai cât mai dezbrăcat, lasă pielea să respire, este al doilea organ de respirație după plămâni – a mai spus tânăra și frumoasa egipteancă, cu un surâs promițător ca al Sfinxului.

Dar de ce nu îţi iei o „galabie” m-a întrebat, surâzând, viitoare doctoriță! Apoi a izbucnit în râs, văzând privirea mea ultragiată.

I-am spus frumoasei Monir despre sfaturile doctorului Focşăneanu de la Atena: spălarea permanentă a mâinilor, flambarea pâinii, filtrarea apei, evitarea vaccinurilor și a antibioticelor, hidratarea necesară, duşul zilnic obligatoriu etc etc.

Foarte bune sfaturile colegului din Atena, a declarat egipteanca, hai să mergem la fâlca pietrei crăcănate, la cofetărie, am poftă de o înghețată bună… Vara aceea de la Bagdad a fost foarte fierbinte!

De la ea mai am câteva sfaturi de sănătate şi viaţă lungă:

„Apa vie de izvor, smochine, curmale proaspete şi rodii coapte bine, cugetul curat, credință, curaj, cinste şi onoare, familie mare şi prieteni credincioşi, veselie și bucurie şi mai ales iubirea permanentă. Ca să fii sănătos şi să trăieşti mult, trebuie să fii permanent îndrăgostit și să te pasioneze ceva frumos, pozitiv, poezia, muzica, dansul!”

Ceea ce este foarte adevărat, dragii mei dragi, așa cum mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 17 august 2023

BERBEC Astăzi poţi să îţi verifici legăturile sociale, vezi pe cine te poţi baza şi pe cine nu! Marte, bine aspectat, indică o zi pozitivă. Trebuie să obţii mediul favorabil pentru interesele tale. Poate la serviciu, la muncă trebuie să ţii locul celor plecaţi în vacanţă. Dacă este să accepţi noi raspunderi şi „sarcini multiple” asigură-te fie că este pe termen scurt, fie că primeşti bani în plus. Sau măcar o vorbă bună! Evita nerăbdarea şi graba, mai ales dimineaţa, când munceşti.

Trebuie să faci mai mult efort în ceea ce priveşte colaborarea, spiritul de echipă. Însă, alianţele sunt bune daca poţi să le controlezi în mod eficient şi să-ţi îndeplineşti partea de obligaţii…

TAUR Treci printr-o perioadă mai calmă, liniştită, adică vrei să te relaxezi mai mult, acasă. Reducerea aceasta de activitate are influenţe bune asupra banilor. Nu ieşi în oraş = nu cheltuieşti! Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Dacă îţi respecţi propriile planuri şi dorinţe îţi creşte proporţional şi încrederea în forţele proprii, capacitatea de a prevala. O veste pare că este interesantă şi te poate influenţa.

Nu te grăbi, ia informaţii suplimentare, vestea nu este de genul „primul venit, primul servit” are o importanţă strategică pentru tine. Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afaceri cu active proprii, cu micile sau marile tale proprietăţi, astăzi nu este o zi favorabilă acestor tip de negustorii, pe un Mercur incert, în Fecioară

GEMENI Ţine mobilul la îndemână, poţi primi o veste importantă pentru tine. Cu toate că nu te caracterizează, azi eşti prea rigid în gândire, fapte şi gesturi. E ceva trecător, mâine eşti ca nou! Mai pe seară trebuie să-ţi respecţi promisiunile făcute mai înainte, fie failiei, fie anturajului.

Dacă este vorba de un film sau vreo distracţie, nici nu văd ce te-ar împiedica! Te îngrijorează în continuare un membru al familiei, sau un prieten, grav bolnav. Trebuie să ajuţi cât poţi, dar nu uita ceea ce era scris de acum şase mii de ani, cu cuneiforme, pe o tăbliţă de lut ars: „Destinul nu se cumpără cu bani!”

RAC Vibrezi de energie şi este greu să te relaxezi, să te linişteşti. Eşti pus la încercare de o situaţie seducătoare, dar fii credincios propriilor valori, drumului tău şi refuză cu hotărâre. Carisma ta este la maximum, aşa că poţi avea rezultate favorabile în tot ceea ce inseamna convingere şi cucerire. Sigur, dacă te interesează astăzi domeniul! Chiar dacă nu este ziua ta de naştere, poţi primi mici „cadouri” de la membrii familiei şi/sau de la prieteni.

După cum ştii, sau nu, un drum nu este niciodată drept şi o carieră nu este niciodată numai ascendentă, numai de succes. Sunt suişuri şi coborâşuri, dealuri şi văi. Teoria ondulatorie a lumii!

LEU Venus retrograd și Soarele, în zodie. Poţi miza pe intuiţie şi prima impresie ca norme călăuzitoare în discuţii şi negocieri. Ai unele îndoieli în privinţa unor colegi, care par nesiguri. Dar eşti rege în junglă, nu la serviciu! Revin nişte proiecte sau idei din trecutul mai mult sau mai putin îndepartat. Asta înseamnă că nu ai rezolvat problemele complet. O mică decepţie, dar care poate fi pe drumul unei mari realizări. Dacă este ziua ta, poţi sărbători elegant la serviciu cu un tort de ciocolată cu nuci şi migdale reţeta Sanda Marin (Cecilia Maria Simionescu) şi şampanie dulce, bineînţeles, frapată.

FECIOARĂ O zi nu prea grozavă. Trebuie să stai liniştit şi să aştepţi, la „umbră”, ca ziua să treacă în linişte şi fără necazuri. Amână pe mâine ce nu poţi rezolva azi, este o metodă verificată! Noi reguli, noi obiceiuri ţi se strecoara în casa si vor să patrundă şi în sufletul tau. Tu asculta vocea pământului, şoaptele moşilor şi stramoşilor. Acceptă numai ce-ţi convine… nu tot ce este nou este şi mai bun. Şi nu tot ce este vechi este expirat şi trebuie aruncat.

Arta reuşitei în viaţă este o îmbinare de succes între nou şi vechi. Tu, care ai geniul detaliului şi expertiza analizei duse la infinit poţi realiza uşor reţeta care îţi trebuie. Trebuie doar să îndrăzneşti, să nu te laşi influenţat!

BALANŢĂ Este din ce în ce mai greu, dar aşa este când te apropii de un rezultat, de o finalizare. Azi încercă să nu te implici în nimic important, doar activitatea obişnuită, fără riscuri inutile! Ca să nu pierzi vremea degeaba, după cum spune vorba din popor, este bine să-ţi faci un plan amănunţit din timp.

Te aşteaptă o perioada grea şi obositoare, sigur, dacă nu eşti deja în vacanţă! În plan sentimental, declaraţiile sau mărturisirile pe care le auzi azi trebuie luate cu rezervă, în inventar. Nu te bucura, sau întrista, prematur, viitorul este încă departe!

SCORPION Eşti într-o situaţie favorabilă şi în formă bună fizică şi psihică. Poţi să înaintezi în direcţia intereselor tale, eşti convingător şi vezi lucrurile în profunzimea şi complexitatea lor. Cine poate, adică are portofelul plin, poate da o petrecere la un local, aşa de marţi, în ciuda celor trei ceasuri rele şi de ziua motanului Faust, este un numede motan, pentru că pe oameni nu prea i-am auzit pe aici să se recomande: „Bună, sunt Faust, cel cu pactul cu Diavolul!” Un motan îşi poate permite fel de fel de excentricităţi, inclusiv un pact cu Diavolul, doar motanul are nouă vieţi!

SĂGETĂTOR Astăzi nu ezita, din comoditate sau convenţionalism, să discuţi cu anturajul sau familia ta, să clarifici foarte bine ce aştepţi de la ei în derularea intereselor tale, să obţii sprijinul lor! La serviciu, la muncă, eşti înclinat să dai sfaturi anturajului. Trebuie să controlezi fluxul gândirii ca să fii logic şi concis. Numai aşa poţi fi de ajutor. Nu pierde timpul, al tău şi al altora! Conjunctura astrologică indică o perioadă favorabilă, dar atenţie ce cumperi şi cât cheltuieşti. Negustoria nu prea este avantajată, pe un Mercur în continuare retrograd în Rac.

CAPRICORN De azi, pe o conjunctură favorabilă, proiectele tale, interesele personale, sunt avantajate şi tu te comporţi foarte bine şi eşti apreciat. Un sfat bun ajunge la tine la momentul potrivit! De asemenea te poţi aştepta la noi cunoştiinţe, adică la domeniul aspectului social. Un eveniment sau un spectacol, poate, mai pe seară.

Îţi place din nou să monopolizezi atenţia anturajului şi să intri într-un vortex de trăiri, sentimente şi evenimente din cele mai interesante. Nevoia ta permanentă de bani a făcut să te speteşti cu munca în ultima perioadă de timp. Odihneste-te astăzi mai mult, relaxează-te cum ştii mai bine, activ sau pasiv, ca să te poţi lupta cu greutăţile mâine!

VĂRSĂTOR Ai o reactivitate bună, un răspuns prompt, eşti spontan şi energic. Azi încerci să găseşti repede şi în timp real soluţii la blocajele şi obstacolele pe care le întâlneşti. Nu pleca la drum lung, în călătorii de afaceri, dacă este vorba de vacanţă este altceva! Se pare că astăzi poţi avea un randament foarte bun.

Astăzi ai o mare putere de convingere, dacă eşti implicat în negocieri, sau tratative, nu renunţa aşa de uşor. Procedează cu serenitate şi încredere, nu ezita să foloseşti momentele favorabile. Pastreaza-ti speranţa, viata este frumoasa şi poţi să o faci şi placută pentru tine, ai această posibilitate!

PEŞTI Astăzi înregistrezi unele succese minore, dar eşti pe drumul cel bun. Ai tendinţa să generalizezi, să tragi concluzii şi învăţăminte, dar nu pierde timpul cu teoria, pe tine practica te omoară! Nu te implica în nimic important, doar activitatea obişnuită. Astazi te poti juca de-a “contabilul”.

Ai de facut nu numai pasivul şi activul cheltuielilor tale cam paguboase din ultimul timp, dar şi al zilelor bune şi rele, al evenimentelor bune şi mai puţin plăcute. Nu te lăsa influenţat de ceea ce se discută sau de veştile negative de la televizor. Aşa sunt ei, nu se pot vindeca! Tu fii mai pragmatic şi vezi-ţi neabătut de drumul tău, de interesele tale şi ale familiei tale!