Horia Colibășanu a ajuns pe Nanga Parbat. Al cincilea „uriaș" din seria celor mai dificili munți ai planetei







Horia Colibășanu și-a clamat victoria în încercarea de a cuceri un nou vârf uriaș. "Vârf! Astăzi, 4 iulie, la ora 7.00, am ajuns pe Nanga Parbat (8.125 m). Un sentiment de profundă recunoștință după nouă ore de ascensiune. A fost o noapte lungă și grea. Vă mulțumesc pentru gândurile voastre de susținere!, a anunțat Horia Colibășanu.

Horia Colibășanu a atins vârful Nanga Parbat, unul cei mai periculoși munți ai planetei

Nanga Parbat (8.125 m) este unul dintre cei mai periculoși munți ai planetei.Este al nouălea ca înălțime din lume. Și al doilea din Pakistan. Prima ascensiune reușită pe acest munte a fost realizată de alpinistul austriac Hermann Buhl, în 1953. Această expediție a fost încă un pas dorința de a-și îndeplinivisul. Acela de a cuceri toți cei 14 "optmiari" ai planetei fără oxigen suplimentar și fără sprijinul șerpașilor. Nanga Parbat este cincilea "uriaș" din seria celor mai dificili munți ai planetei pe care îi abordez, după reușitele pe K2, Annapurna, Dhaulagiri și Kangchenjunga.

Aseară încă era sub semnul întrebării plecarea sa spre vârf. Fiindcă bătea vâmtul. "Sunt în tabăra 4, la 7.100 de metri. Am ajuns acum vreo două ore, dar a durat ceva până am reușit să montez cortul și să mă hidratez. Vântul bate în rafale de 60-70 km/h, se oprește 3-4 minute, apoi începe din nou. Era cât pe ce să-mi zboare cortul în timp ce-l aranjam. Acum e bine ancorat, cu tot ce aveam, lopată, piolet. L-am instalat pe direcția vântului, să stea mai bine. Se pare că spre seară vântul s-ar mai liniști, plănuiesc să pornesc spre vârf în noaptea asta", și-a anunțat Horia Colibășanu următorii de pe facebook, acolo unde ținea un jurnal.

După nouă ore de urcuş și-a atins visul

Din tabăra 4, Horia Colibăşanu a pornit direct spre vârf. Astfel, în a 29-a zi de expediţie, după nouă ore de urcuş, alpinistul român a reuşit, pe 4 iulie, la ora 7 dimineaţa (ora României), să atingâ vârful muntelui Nanga Parbat (8.125 m). Plecarea sa, pe 6 iunie, spre Nanga Parbat, a început ca o peripeție. Tarom modificat ora de plecare a zborului din Timișoara, fără a informa o parte dintre pasageri. Iar de aici a început aventura alpinistului.Alpinistul era în contratimp cu legătura către Istanbul și apoi Islamabad.

Horia Colibășanu a fost primul român care a ajuns pe vârful Kangchenjunga din Himalaya. Al treilea vârf ca înălțime al planetei (8586 m.), fără oxigen suplimentar.Horia Colibășanu avea la activ 25 de expediții internaționale.