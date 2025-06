Social Horia Colibăşanu a ratat cucerirea vârfului Nanga Parbat. Aventura alpinistului cu Tarom







Horia Colibășanu nu a reușit să plece în expediția Nanga Parbat, deoarece a pierdut avionul. Tarom a modificat ora de plecare a zborului din Timișoara, fără a informa o parte dintre pasageri, iar de aici a început aventura alpinistului.

Aventurile lui Horia Colibăşanu cu Tarom

Alpinistul Horia Colibășanu a pornit cu încredere spre cucerirea vârfului Nanga Parbat, dar a avut parte de o întâmplare nefericită la Aeroportul Timișoara, unde a pierdut zborul spre București din cauza companiei Tarom, care nu a informat toți pasagerii despre schimbarea orei decolării.

„Sunt gata de plecare în expediția NangaParbat 2025. Cu o mică schimbare de plan. Aveam zbor spre București cu Tarom, programat la ora 9, dar compania a omis să anunțe o parte dintre pasageri, inclusiv pe noi, că ora zborului s-a modificat pentru 8:10. Evident, am pierdut avionul.

Povestea ar fi aproape amuzantă, dacă n-am fi fost în contratimp cu legătura către Istanbul și apoi Islamabad. Ne-am plimbat de vreo două ori între terminalul vechi și cel nou al aeroportului din Timișoara, am lăsat bagajele într-un loc unde... nu era nimeni, nici măcar un ghișeu de check-in”, a relatat alpinistul Horia Colibăşanu.

Polițiștii de frontieră au alertat securitatea, bagajele deveniseră suspecte

Aventura alpinistului nu s-a încheiat aici. Bagajele lăsate în aeroport au atras atenția polițiștilor de frontieră, care au alertat imediat securitatea.

„După ce am aflat că nu mai zburăm, ne-am întors la bagaje și i-am găsit pe polițiștii de frontieră lângă ele. Au alertat securitatea, bagajele deveniseră suspecte, erau pe ducă toate, corturile mele, expediția se termina nu din cauză că am pierdut avionul, ci pentru că nu mai am echipament. Mi se pare interesant că mă duc într-o zonă cu talibani, cu atentate teroriste, acum o săptămână, la 100 de km se trăgea cu rachete, și era să îmi fie „dezamorsate” bagajele în Timișoara.

Tot timpul trebuie să fie o problemă în expediție mai devreme decât te aștepți. Am avut noroc. Polițiștii au fost foarte înțelegători, ne-au legitimat, au înțeles situația și ne-au urat o zi bună... sau ce a mai rămas din ea.

La 8 dimineața e o chestie să ți se strice puțin ziua. Dar nu ne lăsăm. Ne urcăm în mașină și pornim pe autostradă spre București. Avem o șansă să prindem legătura mai departe. Și da, va fi o adevărată cursă până la aeroportul din București. Asta e, aventura e abia la început!”, a povestit Horia Colibășanu pe contul său de socializare.

Horia Colibăşanu, din nou spre Himalaya

Alpinistul Horia Colibășanu s-a pregătit pentru nouă expediție către unul dintre cei mai periculoși munți de pe planetă: Nanga Parbat (8.125 m), care este al nouălea cel mai înalt vârf din lume și al doilea din Pakistan.

Este o mare provocare pentru alpinist deoarece obiectivului său este de a escalada toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri. Până în prezent, Horia Colibășanu a reușit să cucerească 10 dintre acești optmiari, inclusiv pe cei considerați cei mai dificili din Pakistan și Nepal.

„Vineri, 6 Iunie 2025, drumul mă duce din nou în Himalaya, de data aceasta spre formidabilul Nanga Parbat, 8126 m, un munte cu o reputație pe măsură și o istorie care impune mult respect. Această expediție este următorul pas în visul meu de a cuceri toți cei 14 'optmiari' ai planetei fără oxigen suplimentar și fără sprijinul șerpașilor.

Nanga Parbat va fi al cincilea 'uriaș' din seria celor mai dificili munți ai planetei pe care îi abordez, după reușitele pe K2, Annapurna, Dhaulagiri și Kangchenjunga. #UltimulGreu”, scria alpinistul acum două zile pe social media.