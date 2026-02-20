Hidroelectrica investește 24 de milioane de lei într-un nou parc fotovoltaic. Unde va fi construit

Compania Hidroelectrica își extinde portofoliul de producție printr-o nouă investiție în energie solară, compania semnând joi contractul pentru realizarea la cheie a proiectului „Parc fotovoltaic Țara Hațegului”. Proiectul marchează un nou pas în strategia de diversificare a surselor de producție, energia solară urmând să fie livrată în sistem alături de cea provenită din hidrocentrale și din parcul eolian operat deja de companie.

Contractul a fost semnat cu firma câștigătoare a licitației deschise organizate de companie, oficialii descriind investiția drept o etapă strategică pentru consolidarea poziției pe piața energiei regenerabile.

Noul parc fotovoltaic va fi amplasat în zona Amenajării Hidroenergetice a râului Strei, pe sectorul Subcetate–Simeria, în județul Hunedoara. Potrivit companiei, energia produsă va fi injectată direct în rețeaua electrică, fără a fi utilizată pentru consumul tehnologic al instalațiilor existente.

Proiectul prevede realizarea unei capacități instalate de 8,9 MWp și o producție medie estimată la aproximativ 11 GWh anual. Investiția are ca obiectiv creșterea producției din surse regenerabile, reducerea emisiilor de carbon și susținerea țintelor naționale și europene privind tranziția energetică.

Proiectul va fi realizat la cheie și va include toate etapele necesare implementării: proiectare, furnizare de echipamente, execuție lucrări, testare, punere în funcțiune și asistență tehnică pe perioada de garanție.

Durata totală a contractului este de 12 luni, dintre care două luni sunt alocate fazei de proiectare, iar zece luni execuției lucrărilor. Contractul are o valoare de 24.412.390,00 lei fără TVA și a fost atribuit în urma unei proceduri de licitație deschisă la care au fost depuse patru oferte.

Reprezentanții companiei subliniază că investiția face parte din planul de dezvoltare a unor capacități moderne de producere a energiei verzi.

„Semnarea acestui contract marchează un nou moment important în strategia noastră de dezvoltare.

Proiectul „Parc fotovoltaic Țara Hațegului” confirmă angajamentul Hidroelectrica de a investi în capacități moderne și eficiente de producere a energiei verzi, diversificând mixul energetic al companiei. Ne concentrăm pe implementarea unor proiecte sustenabile, care aduc valoare pe termen lung acționarilor, clienților și comunităților locale”, a afirmat Bogdan Badea, CEO-ul companiei.

Potrivit reprezentanților companiei, proiectul contribuie la consolidarea poziției sale de lider în producția de energie regenerabilă și la creșterea securității energetice naționale, în linie cu obiectivele de decarbonizare stabilite la nivelul Uniunii Europene.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din România și deține cea mai mare cotă pe piața concurențială a furnizării, având un portofoliu de peste un milion de clienți. Compania este controlată de stat, prin Ministerul Energiei, și operează 188 de centrale hidroelectrice cu o capacitate totală de 6,4 GW, precum și parcul eolian de la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.